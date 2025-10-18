18 de octubre de 2025 Inicio
Detuvieron a una mujer que atacó y amenazó a fotógrafos en el acto de Javier Milei en Tres de Febrero

La agresora, identificada como Annabel Ilarraz, de 50 años, había estado cerca de la caravana del Presidente y fue arrestada en un supermercado, luego de que persiga con un cuchillo a un trabajador de prensa que había ido a realizar una cobertura.

La mujer fue arrestada en la localidad de Tres de Febrero. 

Una mujer fue arrestada en la caravana en Tres de Febrero protagonizada por el presidente Javier Milei, luego de que amenace y ataque con un cuchillo a un fotógrafo que había asistido al lugar a realizar una cobertura de prensa. La agresora, identificada como Annabel Ilarraz, de 50 años, fue detenida por personal de Gendarmería Nacional en un supermercado cercano al acto. Además del elemento cortante, tenía entre sus pertenencias un gas pimienta.

Javier Milei encara la recta final de la campaña de La Libertad Avanza. 
El hecho volvió a poner en debate la preocupación de la seguridad en los actos de campañas políticos, donde la prensa volvió a hacer foco principal de la agresión. El último parte policial marca que un primer momento la mujer había logrado escapar de la custodia de Gendarmería y luego se dirigió contra un fotógrafo que cubría los acontecimientos con intenciones de apuñalarlo.

Tras el ataque frustrado, la mujer huyó del lugar, pero un policía de civil logró interceptarla y detenerla dentro de un supermercado cercano al acto de campaña. Fue trasladada a la Comisaría 7.ª del Palomar, en el partido de Tres de Febrero.

El cuchillo que ten&iacute;a la mujer detenida en el acto de Milei en Tres de Febrero.&nbsp;

El cuchillo que tenía la mujer detenida en el acto de Milei en Tres de Febrero.

Horas más tarde, la hermana de Annabel Ilarraz fue noticiada del arresto y se acercó a la dependencia policial donde brindó unas breves declaraciones a la prensa.

“No sé qué es lo que pasó y en la comisaría no me dejan hablar con ella, para ver si está bien y si tenía o no algo”, señaló en un principio a A24. Ante la consulta de si existe la posibilidad de que la mujer sufriera algún tipo de condición psiquiátrica, su hermana afirmó: “Mi hermana no tiene ningún problema psíquico y es bioquímica”.

