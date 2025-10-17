ANSES paga $119.714 a dos grupos en noviembre 2025: quiénes son La Administración Nacional de la Seguridad Social detalló los nuevos montos de la Asignación Universal por Hijo y la Asignación Universal por Embarazo que regirán en el próximo mes. Por







La AUH y la AUE aumentan a $119.714,29 desde noviembre. Freepik

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) confirmó que durante noviembre de 2025 los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación Universal por Embarazo (AUE) recibirán $119.714,29, tras aplicarse la actualización del 2,1% correspondiente al índice de inflación de septiembre informado por el INDEC. La medida forma parte de la fórmula de movilidad mensual que ajusta las prestaciones sociales según la evolución de los precios.

AUE de la Administración Nacional de la Seguridad Social La AUE incluye el Complemento Leche de $42.710,79 para garantizar la alimentación saludable durante el embarazo. Freepik

Monto de la AUH y AUE de ANSES en noviembre 2025 Con el nuevo incremento, los titulares de la AUH y de la AUE percibirán $119.714,29 cada uno. Este valor responde al aumento automático previsto en el Decreto 274/24, que actualiza mensualmente las asignaciones tomando como referencia el Índice de Precios al Consumidor de dos meses anteriores.

En el caso de la AUH por Discapacidad, el monto será de $389.808,61, mientras que el SUAF por hijo con discapacidad ascenderá a $194.883,90. Estas prestaciones buscan acompañar el poder adquisitivo de las familias frente al aumento del costo de vida.

Quiénes pueden acceder a la AUH de ANSES La AUH está destinada a madres, padres o titulares que convivan con menores de 18 años y que se encuentren desocupados, trabajen en la economía informal o sean monotributistas de categorías bajas. También pueden recibirla quienes cobren la Prestación por Desempleo o la Pensión No Contributiva por Invalidez. El 20% del beneficio se retiene hasta la presentación de la Libreta AUH, que acredita la asistencia escolar, controles médicos y vacunación obligatoria. El trámite puede realizarse desde la plataforma Mi Anses.