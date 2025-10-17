17 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

AUH de ANSES: monto confirmado con aumento para noviembre 2025

La Administración Nacional de la Seguridad Social oficializó los nuevos valores de la Asignación Universal por Hijo que regirán desde el próximo mes, tras aplicarse el incremento correspondiente al índice de inflación de septiembre.

Por
El nuevo valor de la asignación por hijo será de $119.714

El nuevo valor de la asignación por hijo será de $119.714,29.

Freepik

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) confirmó que la Asignación Universal por Hijo (AUH) tendrá un aumento del 2,1% a partir de noviembre de 2025, según el dato de inflación de septiembre informado por el INDEC. Este ajuste forma parte del esquema de movilidad mensual establecido por el Decreto 274/24, que actualiza las prestaciones sociales conforme al Índice de Precios al Consumidor (IPC) para garantizar que los ingresos acompañen la evolución del costo de vida.

La AUH y la AUE aumentan a $119.714,29 desde noviembre.
Te puede interesar:

ANSES paga $119.714 a dos grupos en noviembre 2025: quiénes son

ANSES AUH 1.png
El aumento del 2,1% para la AUH se aplicará desde noviembre de 2025.

El aumento del 2,1% para la AUH se aplicará desde noviembre de 2025.

AUH de ANSES: quiénes pueden acceder

La AUH está destinada a madres, padres o titulares que convivan con menores de 18 años y que no perciban otra asignación familiar. También pueden cobrarla quienes se encuentren desempleados, trabajen en la economía informal o sean monotributistas sociales. El beneficio también incluye a quienes reciben la Asignación por Embarazo (AUE) y a titulares con hijos con discapacidad, sin límite de edad, siempre que cuenten con el Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente.

Monto de la AUH de ANSES en noviembre 2025

Con el aumento confirmado del 2,1%, el valor de la AUH será de $119.714,29, mientras que la Asignación Universal por Hijo con Discapacidad alcanzará los $389.808,61. En tanto, la AUE se ubicará también en $119.714,29. De esos valores, el 20% permanece retenido hasta que se presente la Libreta AUH, un documento obligatorio que acredita la escolaridad, los controles médicos y el calendario de vacunación de los menores.

ANSES AUH 3.png
La Libreta AUH sigue siendo requisito para cobrar el monto total del beneficio.

La Libreta AUH sigue siendo requisito para cobrar el monto total del beneficio.

AUH de ANSES: cómo acceder

Para solicitar la AUH, las familias deben ingresar a Mi Anses con CUIL y Clave de la Seguridad Social. Allí podrán verificar si cumplen los requisitos y gestionar el beneficio. Además, el sistema permite descargar y subir la Libreta AUH, requisito fundamental para acceder al total del monto retenido. Anses recordó que quienes ya son beneficiarios no necesitan renovar la inscripción, ya que el aumento se aplica de forma automática.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La AUE sube 2,1% en noviembre de 2025, según la inflación de septiembre.

AUE de ANSES: cuánto cobro en noviembre 2025 con aumento confirmado

Las asignaciones familiares aumentarán un 2,1% desde noviembre de 2025.

SUAF de ANSES: así quedan los montos de noviembre 2025 con el aumento confirmado

La ANSES comunicó el pago a los jubilados y pensionados y otros beneficios. 

Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, AUH, SUAF, Embarazo y Pago Único, este viernes 17 de octubre

Una denuncia que sacude al organismo.

Denuncian a altos funcionarios de la ANSES por presuntas maniobras de corrupción y direccionamiento de contratos

Anses dio detalles sobre el bono de refuerzo de ingresos para noviembre.

Atención jubilados de ANSES: ¿seguirá vigente el bono de $70.000 en noviembre 2025?

Anses informó que un grupo de beneficiarios pasará a cobrar $403.160 en noviembre.

ANSES confirmó que va a pagar $403.160 en noviembre 2025: quiénes pueden acceder

Rating Cero

Nico Vázquez desmintió el rumor de paternidad.

Nico Vázquez rompió el silencio sobre los rumores de paternidad con Dai Fernández: "No puedo creerlo"

Todo el look fue diseñado para reflejar una transición más introspectiva y artística.

La impresionante transformación de Tini Stoessel: lo filtró su peluquero

Thiago Medina, feliz tras superar un accidente de moto.

Thiago Medina habló de su milagrosa recuperación: "Estoy feliz de estar vivo"

Las series de Marvel se estrenan siempre en Disney+.

Marvel anunció la fecha de estreno de su serie más esperada: cuándo llega a Disney+

Ace Frehley, fundador de Kiss.

A los 74 años, murió el guitarrista Ace Frehley, miembro fundador de Kiss

La modelo aseguró que el cantante quería casarse con ella.

Conmovedor: el homenaje de la exnovia de Liam Payne en el aniversario de su muerte

últimas noticias

Bessent volvió a respaldar al gobierno de Javier Milei. 

Bessent confirmó la intervención de EEUU en el mercado para contener la cotización del dólar en Argentina

Hace 19 minutos
Lo Celso sorprendió en redes sociales con su look.

¡Adiós al Skinny! Gio Lo Celso marca tendencia con pantalones anchos que rompen las redes

Hace 22 minutos
La gastronomía encuentra en la trucha un punto de unión entre tradición y vanguardia.

Los mejores 2 restaurantes de Buenos Aires para comer una trucha deliciosa

Hace 35 minutos
Colapinto vuelve a las pistas tras su paso por Singapur.

Fórmula 1: cronograma, horarios y cómo ver a Colapinto en el Gran Premio de Estados Unidos

Hace 43 minutos
Un clásico siempre vigente.

Día del Gin Tonic: las mejores propuestas para un clásico siempre vigente

Hace 1 hora