AUH de ANSES: monto confirmado con aumento para noviembre 2025 La Administración Nacional de la Seguridad Social oficializó los nuevos valores de la Asignación Universal por Hijo que regirán desde el próximo mes, tras aplicarse el incremento correspondiente al índice de inflación de septiembre.







La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) confirmó que la Asignación Universal por Hijo (AUH) tendrá un aumento del 2,1% a partir de noviembre de 2025, según el dato de inflación de septiembre informado por el INDEC. Este ajuste forma parte del esquema de movilidad mensual establecido por el Decreto 274/24, que actualiza las prestaciones sociales conforme al Índice de Precios al Consumidor (IPC) para garantizar que los ingresos acompañen la evolución del costo de vida.

AUH de ANSES: quiénes pueden acceder La AUH está destinada a madres, padres o titulares que convivan con menores de 18 años y que no perciban otra asignación familiar. También pueden cobrarla quienes se encuentren desempleados, trabajen en la economía informal o sean monotributistas sociales. El beneficio también incluye a quienes reciben la Asignación por Embarazo (AUE) y a titulares con hijos con discapacidad, sin límite de edad, siempre que cuenten con el Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente.

Monto de la AUH de ANSES en noviembre 2025 Con el aumento confirmado del 2,1%, el valor de la AUH será de $119.714,29, mientras que la Asignación Universal por Hijo con Discapacidad alcanzará los $389.808,61. En tanto, la AUE se ubicará también en $119.714,29. De esos valores, el 20% permanece retenido hasta que se presente la Libreta AUH, un documento obligatorio que acredita la escolaridad, los controles médicos y el calendario de vacunación de los menores.

