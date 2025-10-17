AUE de ANSES: cuánto cobro en noviembre 2025 con aumento confirmado La Administración Nacional de la Seguridad Social informó el nuevo monto de la Asignación Universal por Embarazo que regirá en el próximo mes, de acuerdo al índice de inflación de septiembre. Por







La AUE sube 2,1% en noviembre de 2025, según la inflación de septiembre. Freepik

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) confirmó que las beneficiarias de la Asignación Universal por Embarazo (AUE) cobrarán un monto actualizado desde noviembre de 2025, con un incremento del 2,1%. Con este aumento, la AUE pasará a $119.714,29, mientras que las titulares también podrán acceder a otros refuerzos como la Tarjeta Alimentar y el Complemento Leche del Plan 1000 Días, según su situación familiar.

AUE de la Administración Nacional de la Seguridad Social El valor total será de $119.714,29, con un 20% retenido hasta presentar el formulario PS 2.67. Freepik

AUE de ANSES: quiénes pueden acceder La AUE está destinada a mujeres embarazadas sin cobertura formal de trabajo, que se encuentren inscriptas en el Plan SUMAR y cumplan con los controles médicos establecidos. Se abona desde la semana 12 de gestación y hasta el nacimiento o la interrupción del embarazo. Además, el programa tiene alcance nacional y busca garantizar la atención médica y nutricional durante el embarazo, en especial para quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad económica.

Monto de la AUE de ANSES en noviembre 2025 El valor mensual será de $119.714,29, de los cuales Anses deposita el 80% (equivalente a $95.771,43) y retiene el 20% restante hasta la presentación del formulario PS 2.67. Este documento certifica los controles de salud y vacunación obligatorios.

Las beneficiarias también pueden recibir la Tarjeta Alimentar, cuyo monto varía según la cantidad de hijos: $52.250 para familias con un hijo, $81.936 con dos y $108.062 con tres o más. A su vez, el Complemento Leche asciende a $42.710,79, destinado a acompañar la nutrición en los primeros años de vida.

AUE de ANSES: cómo acceder Para tramitar la AUE, las interesadas deben ingresar a Mi Anses con su CUIL y Clave de la Seguridad Social, o presentarse personalmente en una oficina del organismo. Es necesario contar con el certificado médico que acredite la semana de embarazo y estar registrada en el Plan SUMAR. AUE ANSES La prestación se tramita en Mi Anses o en oficinas con certificado médico y registro en el Plan SUMAR. Freepik Una vez aprobada la solicitud, el pago se deposita de forma mensual en la cuenta bancaria indicada por la titular, junto con las demás prestaciones del organismo.