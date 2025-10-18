18 de octubre de 2025 Inicio
ANSES sigue adelante con el pago de $300.000 hasta el 23 de octubre 2025: de qué se trata

La Administración Nacional de la Seguridad Social indicó cuál es el grupo que cobra este monto.

Anses explicó qué grupo cobra $300.000 hasta el 23 de octubre.

Anses explicó qué grupo cobra $300.000 hasta el 23 de octubre.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) continúa con el calendario de octubre y explicó que acredita los haberes de los titulares de la Prestación por Desempleo hasta el día jueves 23. Este grupo, este mes cobra un total de $300.000 como apoyo temporal a quienes perdieron su empleo y cumplen con los requisitos establecidos.

Anses informó quiénes cobran a partir del 21 de noviembre.
ANSES entrega $2.241.349: por qué el 21 de noviembre 2025 es una fecha clave

Desempleo ANSES
A partir de julio de 2024, la Prestación por Desempleo de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) se incrementará en un 4,2%

A partir de julio de 2024, la Prestación por Desempleo de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) se incrementará en un 4,2%

Qué es la Prestación por Desempleo de ANSES

La Prestación por Desempleo es una ayuda económica dirigida a trabajadores que quedaron sin empleo formal, ya sea en relación de dependencia o en el sector de la construcción.

Monto de la Prestación por Desempleo de ANSES en octubre 2025

El monto mensual de la prestación equivale al 75% del mejor sueldo promedio de los últimos 6 meses de trabajo. Sin embargo, existe un límite basado en el Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM), por lo que el Gobierno confirmó un aproximado de $300.000 para este mes. La cantidad de pagos depende de los aportes realizados, con un máximo de 12 meses consecutivos.

Desempleo de ANSES: cuándo cobro en octubre 2025

El calendario de pagos se organiza según el último número de DNI de cada beneficiario:

Plan 1 (beneficiarios activos):

  • DNI terminados en 0 y 1: viernes 17 de octubre
  • DNI terminados en 2 y 3: lunes 20 de octubre
  • DNI terminados en 4 y 5: martes 21 de octubre
  • DNI terminados en 6 y 7: miércoles 22 de octubre
  • DNI terminados en 8 y 9: jueves 23 de octubre
