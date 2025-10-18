ANSES sigue adelante con el pago de $300.000 hasta el 23 de octubre 2025: de qué se trata La Administración Nacional de la Seguridad Social indicó cuál es el grupo que cobra este monto. Por







Anses explicó qué grupo cobra $300.000 hasta el 23 de octubre. Freepik

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) continúa con el calendario de octubre y explicó que acredita los haberes de los titulares de la Prestación por Desempleo hasta el día jueves 23. Este grupo, este mes cobra un total de $300.000 como apoyo temporal a quienes perdieron su empleo y cumplen con los requisitos establecidos.

Desempleo ANSES A partir de julio de 2024, la Prestación por Desempleo de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) se incrementará en un 4,2% Freepik

Qué es la Prestación por Desempleo de ANSES La Prestación por Desempleo es una ayuda económica dirigida a trabajadores que quedaron sin empleo formal, ya sea en relación de dependencia o en el sector de la construcción.

Monto de la Prestación por Desempleo de ANSES en octubre 2025 El monto mensual de la prestación equivale al 75% del mejor sueldo promedio de los últimos 6 meses de trabajo. Sin embargo, existe un límite basado en el Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM), por lo que el Gobierno confirmó un aproximado de $300.000 para este mes. La cantidad de pagos depende de los aportes realizados, con un máximo de 12 meses consecutivos.

Desempleo de ANSES: cuándo cobro en octubre 2025 El calendario de pagos se organiza según el último número de DNI de cada beneficiario:

Plan 1 (beneficiarios activos): DNI terminados en 0 y 1: viernes 17 de octubre

DNI terminados en 2 y 3: lunes 20 de octubre

DNI terminados en 4 y 5: martes 21 de octubre

DNI terminados en 6 y 7: miércoles 22 de octubre

DNI terminados en 8 y 9: jueves 23 de octubre