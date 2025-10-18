18 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

De cuánto es la jubilación máxima de ANSES en noviembre 2025

La Administración Nacional de la Seguridad Social difundió los nuevos montos de los haberes para el próximo mes.

Por
Anses indicó cuál será el monto de la jubilación máxima en noviembre.

Anses indicó cuál será el monto de la jubilación máxima en noviembre.


Freepik

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) confirmó el aumento para noviembre. En ese sentido, se indicó que los haberes subirán un 2,08%, en base al Índice de Precios al Consumidor (IPC) registrado en septiembre por el Indec. Es por eso que la jubilación máxima pasará a ser de $2.241.349,35.

Anses explicó qué grupo cobra $300.000 hasta el 23 de octubre.
Te puede interesar:

ANSES sigue adelante con el pago de $300.000 hasta el 23 de octubre 2025: de qué se trata

Anses - Jubilación

Aumenta la jubilación de ANSES en noviembre 2025

Como resultado del ajuste, la jubilación mínima pasará a $333.085,39, mientras que con el bono de refuerzo alcanzará un total de $403.085,39. El extra de $70.000 se paga en su totalidad a quienes cobran la mínima, y de forma proporcional a los que perciben un haber mayor hasta totalizar los $403.085,39.

Por su parte, los jubilados que cobran el haber máximo percibirán $2.241.349,35.

Jubilados de ANSES: cuándo cobro en noviembre 2025

Las fechas de pago se establecen según el último número de DNI de cada beneficiario:

Jubilados que cobran la mínima

  • Lunes 10 de noviembre: DNI terminados en 0.
  • Martes 11 de noviembre: DNI terminados en 1.
  • Miércoles 12 de noviembre: DNI terminados en 2.
  • Jueves 13 de noviembre: DNI terminados en 3.
  • Viernes 14 de noviembre: DNI terminados en 4.
  • Lunes 17 de noviembre: DNI terminados en 5.
  • Martes 18 de noviembre: DNI terminados en 6.
  • Miércoles 19 de noviembre: DNI terminados en 7.
  • Jueves 20 de noviembre: DNI terminados en 8 y 9.

Jubilados que superan la mínima

  • Viernes 21 de noviembre: DNI terminados en 0 y 1.
  • Martes 25 de noviembre: DNI terminados en 2 y 3.
  • Miércoles 26 de noviembre: DNI terminados en 4 y 5.
  • Jueves 27 de noviembre: DNI terminados en 6 y 7.
  • Viernes 28 de noviembre: DNI terminados en 8 y 9.
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Anses informó quiénes cobran a partir del 21 de noviembre.

ANSES entrega $2.241.349: por qué el 21 de noviembre 2025 es una fecha clave

El valor de la AUH por Discapacidad asciende a $389.808,61 desde noviembre 2025.

ANSES deposita $389.808 en noviembre 2025: quiénes pueden acceder

La AUH y la AUE aumentan a $119.714,29 desde noviembre.

ANSES paga $119.714 a dos grupos en noviembre 2025: quiénes son

La AUE sube 2,1% en noviembre de 2025, según la inflación de septiembre.

AUE de ANSES: cuánto cobro en noviembre 2025 con aumento confirmado

El nuevo valor de la asignación por hijo será de $119.714,29.

AUH de ANSES: monto confirmado con aumento para noviembre 2025

Las asignaciones familiares aumentarán un 2,1% desde noviembre de 2025.

SUAF de ANSES: así quedan los montos de noviembre 2025 con el aumento confirmado

Rating Cero

Nico Vázquez se va de viaje con Dai Fernández.

Muy enamorados: Nico Vázquez se irá de viaje con Dai Fernández

El elenco de Stranger Things muestra su crecimiento después de casi una década en una de las series más exitosas de Netflix.

La impresionante transformación de los actores de Stranger Things: así se veían en la temporada 1

Mariano Castro murió a los 54 años.
play

Así recordaba Mariano Castro a su hermano Juan: "Lamentablemente no pudo..."

El periodista logró una carrera profesional en radio y televisión.

Murió Mariano Castro, el hermano gemelo de Juan Castro

Una conexión que empezó por trabajo y hoy se convirtió en una de las más comentadas entre los hinchas.

Este famoso jugador de la Selección Argentina tiene una pareja internacional y causa furor en Europa: de quién se trata

En Argentina, el Angel EDP de 25 ml se consigue actualmente por un precio que ronda los 266.900 pesos.

Cuál es y cuánto sale el perfume favorito de Fátima Florez

últimas noticias

Cuál es el ejercicio recomendado para quemar grasa.

Este ejercicio es muy sencillo y te garantiza la pérdida de peso y grasa como ningún otro

Hace 7 minutos
El rápido accionar policial permitió detener al autor del crimen. 

Crimen y horror en Las Toninas: el fiscal explicó la principal hipótesis del caso

Hace 7 minutos
Nico Vázquez se va de viaje con Dai Fernández.

Muy enamorados: Nico Vázquez se irá de viaje con Dai Fernández

Hace 9 minutos
Javier Milei encara la recta final de la campaña de La Libertad Avanza. 

Milei visita Santiago del Estero y Tucumán en la recta final de la campaña libertaria

Hace 15 minutos
El primer partido de la serie entre Racing y Flamengo será en el Maracaná.

Racing tiene una "ventaja" sobre Flamengo para la Libertadores: cuál es

Hace 30 minutos