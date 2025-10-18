De cuánto es la jubilación máxima de ANSES en noviembre 2025 La Administración Nacional de la Seguridad Social difundió los nuevos montos de los haberes para el próximo mes. Por







Anses indicó cuál será el monto de la jubilación máxima en noviembre.

Freepik

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) confirmó el aumento para noviembre. En ese sentido, se indicó que los haberes subirán un 2,08%, en base al Índice de Precios al Consumidor (IPC) registrado en septiembre por el Indec. Es por eso que la jubilación máxima pasará a ser de $2.241.349,35.

Anses - Jubilación Pexels

Aumenta la jubilación de ANSES en noviembre 2025 Como resultado del ajuste, la jubilación mínima pasará a $333.085,39, mientras que con el bono de refuerzo alcanzará un total de $403.085,39. El extra de $70.000 se paga en su totalidad a quienes cobran la mínima, y de forma proporcional a los que perciben un haber mayor hasta totalizar los $403.085,39.

Por su parte, los jubilados que cobran el haber máximo percibirán $2.241.349,35.

Jubilados de ANSES: cuándo cobro en noviembre 2025 Las fechas de pago se establecen según el último número de DNI de cada beneficiario:

Jubilados que cobran la mínima Lunes 10 de noviembre: DNI terminados en 0.

Martes 11 de noviembre: DNI terminados en 1.

Miércoles 12 de noviembre: DNI terminados en 2.

Jueves 13 de noviembre: DNI terminados en 3.

Viernes 14 de noviembre: DNI terminados en 4.

Lunes 17 de noviembre: DNI terminados en 5.

Martes 18 de noviembre: DNI terminados en 6.

Miércoles 19 de noviembre: DNI terminados en 7.

Jueves 20 de noviembre: DNI terminados en 8 y 9. Jubilados que superan la mínima Viernes 21 de noviembre: DNI terminados en 0 y 1.

Martes 25 de noviembre: DNI terminados en 2 y 3.

Miércoles 26 de noviembre: DNI terminados en 4 y 5.

Jueves 27 de noviembre: DNI terminados en 6 y 7.

Viernes 28 de noviembre: DNI terminados en 8 y 9.