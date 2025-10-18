De cuánto es la jubilación máxima de ANSES en noviembre 2025

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) confirmó el aumento para noviembre. En ese sentido, se indicó que los haberes subirán un 2,08%, en base al Índice de Precios al Consumidor (IPC) registrado en septiembre por el Indec. Es por eso que la jubilación máxima pasará a ser de $2.241.349,35.
Aumenta la jubilación de ANSES en noviembre 2025
Como resultado del ajuste, la jubilación mínima pasará a $333.085,39, mientras que con el bono de refuerzo alcanzará un total de $403.085,39. El extra de $70.000 se paga en su totalidad a quienes cobran la mínima, y de forma proporcional a los que perciben un haber mayor hasta totalizar los $403.085,39.
Por su parte, los jubilados que cobran el haber máximo percibirán $2.241.349,35.
Jubilados de ANSES: cuándo cobro en noviembre 2025
Las fechas de pago se establecen según el último número de DNI de cada beneficiario: