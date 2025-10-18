ANSES deposita $389.808 en noviembre 2025: quiénes pueden acceder

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) confirmó que en noviembre de 2025 el valor de la Asignación Universal por Hijo (AUH) con Discapacidad será de $389.808,61, tras aplicarse una suba del 2,1% correspondiente a la inflación de septiembre. Esta prestación está dirigida a familias que se encuentran en situación de vulnerabilidad económica y que cuentan con hijos o hijas con Certificado Único de Discapacidad (CUD).
AUH por Discapacidad de ANSES: quiénes pueden acceder
La AUH por Discapacidad está destinada a madres, padres o titulares con hijos que cuenten con el CUD y pertenezcan a grupos familiares sin empleo formal o con ingresos dentro de los límites establecidos por la Anses. También pueden acceder trabajadores monotributistas, rurales, de temporada, o quienes perciban Pensiones No Contributivas o Prestaciones por Desempleo.
Para iniciar el trámite, se requiere presentar el CUD vigente y el Formulario PS 2.71, que incluye datos del titular, del menor y de su representante. Cuando la persona con discapacidad sea mayor de 18 años, se deberá acompañar un certificado médico que justifique su dependencia económica.
Monto de la AUH por Discapacidad de ANSES en noviembre 2025
De acuerdo con la movilidad establecida por el Decreto 274/24, el monto total de la AUH por Discapacidad será de $389.808,61, aunque los titulares cobrarán mensualmente el 80% ($311.846,89), mientras que el 20% restante se retiene hasta la presentación de la Libreta AUH. Este documento acredita la asistencia escolar, los controles de salud y la vacunación obligatoria de los niños y adolescentes beneficiarios.