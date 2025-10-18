ANSES deposita $389.808 en noviembre 2025: quiénes pueden acceder La Administración Nacional de la Seguridad Social anunció los nuevos montos de una prestación que se pagará en el próximo mes, junto a las condiciones para recibirla. Por







El valor de la AUH por Discapacidad asciende a $389.808,61 desde noviembre 2025. Freepik

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) confirmó que en noviembre de 2025 el valor de la Asignación Universal por Hijo (AUH) con Discapacidad será de $389.808,61, tras aplicarse una suba del 2,1% correspondiente a la inflación de septiembre. Esta prestación está dirigida a familias que se encuentran en situación de vulnerabilidad económica y que cuentan con hijos o hijas con Certificado Único de Discapacidad (CUD).

PNC 2.png La prestación está destinada a familias con hijos que tengan Certificado Único de Discapacidad. Freepik

AUH por Discapacidad de ANSES: quiénes pueden acceder La AUH por Discapacidad está destinada a madres, padres o titulares con hijos que cuenten con el CUD y pertenezcan a grupos familiares sin empleo formal o con ingresos dentro de los límites establecidos por la Anses. También pueden acceder trabajadores monotributistas, rurales, de temporada, o quienes perciban Pensiones No Contributivas o Prestaciones por Desempleo.

Para iniciar el trámite, se requiere presentar el CUD vigente y el Formulario PS 2.71, que incluye datos del titular, del menor y de su representante. Cuando la persona con discapacidad sea mayor de 18 años, se deberá acompañar un certificado médico que justifique su dependencia económica.

ANSES AUH 2.png Anses retiene un 20% del monto mensual hasta que se presente la Libreta AUH. Freepik