4 de enero de 2026 Inicio
En Vivo

ANSES paga $419.401 en enero 2026: todo lo que hay que saber

La Administración Nacional de la Seguridad Social confirmó los montos actualizados para jubilados y pensionados en el primer mes del año, con refuerzos focalizados para quienes perciben los ingresos más bajos.

Por
El aumento mensual se define por la inflación y se aplica de forma automática.

El aumento mensual se define por la inflación y se aplica de forma automática.

Freepik
  • El haber mínimo tendrá un aumento por inflación y se complementará con un bono extraordinario.
  • Solo los jubilados con la mínima acceden al refuerzo completo de $70.000.
  • Los haberes máximos superan los $2.300.000, sin bonos adicionales.
  • El calendario de pagos se ordena según la terminación del DNI.

En enero de 2026, la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) pagará un total de $419.401 a los jubilados que cobran la mínima, como resultado del aumento mensual por inflación más un bono extraordinario destinado a reforzar los ingresos más bajos del sistema previsional.

La PUAM garantiza un ingreso mensual a adultos mayores sin aportes suficientes.
Te puede interesar:

ANSES deposita $349.443 en enero 2026: aumento y bono confirmado

Anses - Jubilación
El bono busca reforzar los ingresos de los jubilados con menores haberes.

El bono busca reforzar los ingresos de los jubilados con menores haberes.

Aumenta la jubilación mínima de ANSES en enero 2026

El organismo previsional aplicará un incremento del 2,5%, correspondiente a la inflación de noviembre informada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Con este ajuste, la jubilación mínima se ubicará en $349.401, mientras que el haber máximo escalará hasta $2.351.141, una cifra que solo alcanza a un grupo reducido de beneficiarios.

Bono de ANSES para jubilados y pensionados en enero 2026

Además del aumento, Anses mantendrá el bono extraordinario de $70.000 para quienes cobran el haber mínimo. Este refuerzo no será universal: queda excluido para los jubilados que superan el piso establecido y para quienes perciben la jubilación máxima. En los casos en los que el ingreso mensual supera levemente la mínima, el bono se paga de manera proporcional para garantizar un monto final determinado.

Jubilados de ANSES: cuándo cobro en enero 2026

Los pagos se realizarán de acuerdo con el calendario habitual, organizado por la terminación del DNI. El cronograma incluye tanto jubilaciones como pensiones y se extenderá durante la primera quincena del mes.

Jubilados que cobran la mínima

Quienes perciben el haber mínimo recibirán en enero $349.401 más el bono de $70.000, lo que eleva el ingreso total a $419.401. El pago se realiza según la terminación del DNI:

  • DNI terminados en 0: 9 de enero

  • DNI terminados en 1: 12 de enero

  • DNI terminados en 2: 13 de enero

  • DNI terminados en 3: 14 de enero

  • DNI terminados en 4: 15 de enero

  • DNI terminados en 5: 16 de enero

  • DNI terminados en 6: 19 de enero

  • DNI terminados en 7: 20 de enero

  • DNI terminados en 8: 21 de enero

  • DNI terminados en 9: 22 de enero

Anses - Jubilación
El calendario de pagos mantiene el esquema por terminación de DNI.

El calendario de pagos mantiene el esquema por terminación de DNI.

Jubilados que superan la mínima

Los beneficiarios con haberes superiores al mínimo cobrarán únicamente el aumento correspondiente, sin refuerzo adicional. El cronograma también se organiza por DNI:

  • DNI terminados en 0 y 1: 23 de enero

  • DNI terminados en 2 y 3: 26 de enero

  • DNI terminados en 4 y 5: 27 de enero

  • DNI terminados en 6 y 7: 28 de enero

  • DNI terminados en 8 y 9: 29 de enero

En el caso del haber máximo, el monto supera los $2.300.000.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La AUH alcanza a familias con ingresos informales o sin empleo registrado.

AUH de ANSES: por qué el 22 de enero 2026 es una fecha que hay que tener en cuenta

Anses indicó quiénes cobran más de $2.300.000 en enero.

Atención ANSES: quiénes cobrarán más de $2.300.000 en enero 2026

Anses difundió cuánto cobran los jubilados en enero con el bono de refuerzo incluido,

Jubilados de ANSES: cuánto cobro con bono incluido en enero 2026

El organismo comunicó quiénes son los beneficiarios que cobrarán en las sucursales bancarias.

Cuándo cobro ANSES: Pago Único y Asignaciones Familiares de PNC, este viernes 2 de diciembre

Anses explicó que los jubilados deben estar atentos al día 23 de enero.

Atención jubilados de ANSES: por qué el 23 de enero 2026 es una fecha importante

Anses dio a conocer las fechas de cobro de la AUH para enero.

AUH de ANSES: cuándo cobro con aumento en enero 2026

Rating Cero

Noelia Marzol defendió su vínculo con su pareja y en cómo es el día a día delante de sus hijos

El provocador posteo de Noelia Marzol que después tuvo que borrar

Su transformación respondió a las necesidades del personaje.

La impresionante transformación física de Sam Worthington para Avatar: Fuego y Ceniza: su entrenamiento y preparación

La historia sigue a dos jugadores de hockey, eternos rivales, que terminan enamorándose.
play

Heated Rivalry, la serie furor en el mundo que llega a Argentina: todo lo que tenés que saber antes del estreno

Calu River tiene dos hijos, Tao y Bee, ambos producto de su relación con Aíto De La Rúa

La polémica que desató Calu Rivero sobre la crianza de su hijo mayor

Ahora, llegó a la gran N roja El gran showman, la producción cinematográfica que fue un éxito en cines en 2017 y ya está disponible en este sitio web siendo tendencia.
play

Llegó a Netflix El gran showman, el musical sobre la historia del circo que te hará emocionar hasta las lágrimas con Hugh Jackman

El cocinero de 56 años pelea por su vida.

"A la montaña no le importa si sos famoso": la dura frase de un guía del Lanín tras el accidente de Christian Petersen

últimas noticias

Cristina sostuvo que la acción genera un escenario de alta inestabilidad.

Cristina cuestionó la incursión militar de EEUU en Venezuela: "Volvió a cruzar un límite"

Hace 34 minutos
El dólar oficial arrancó el año al alza con el nuevo esquema de bandas.

Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 4 de enero

Hace 44 minutos
El aumento mensual se define por la inflación y se aplica de forma automática.

ANSES paga $419.401 en enero 2026: todo lo que hay que saber

Hace 44 minutos
Donald Trump y una advertencia en el marco del ataque a Venezuela.

La fuerte advertencia de Trump tras la detención de Maduro: "Juega sucio y te va a ir mal"

Hace 52 minutos
Noelia Marzol defendió su vínculo con su pareja y en cómo es el día a día delante de sus hijos

El provocador posteo de Noelia Marzol que después tuvo que borrar

Hace 57 minutos