ANSES paga $419.401 en enero 2026: todo lo que hay que saber La Administración Nacional de la Seguridad Social confirmó los montos actualizados para jubilados y pensionados en el primer mes del año, con refuerzos focalizados para quienes perciben los ingresos más bajos.







El aumento mensual se define por la inflación y se aplica de forma automática. Freepik

El haber mínimo tendrá un aumento por inflación y se complementará con un bono extraordinario.

Solo los jubilados con la mínima acceden al refuerzo completo de $70.000.

Los haberes máximos superan los $2.300.000, sin bonos adicionales.

El calendario de pagos se ordena según la terminación del DNI. En enero de 2026, la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) pagará un total de $419.401 a los jubilados que cobran la mínima, como resultado del aumento mensual por inflación más un bono extraordinario destinado a reforzar los ingresos más bajos del sistema previsional.

Anses - Jubilación El bono busca reforzar los ingresos de los jubilados con menores haberes. Pexels Aumenta la jubilación mínima de ANSES en enero 2026 El organismo previsional aplicará un incremento del 2,5%, correspondiente a la inflación de noviembre informada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Con este ajuste, la jubilación mínima se ubicará en $349.401, mientras que el haber máximo escalará hasta $2.351.141, una cifra que solo alcanza a un grupo reducido de beneficiarios.

Bono de ANSES para jubilados y pensionados en enero 2026 Además del aumento, Anses mantendrá el bono extraordinario de $70.000 para quienes cobran el haber mínimo. Este refuerzo no será universal: queda excluido para los jubilados que superan el piso establecido y para quienes perciben la jubilación máxima. En los casos en los que el ingreso mensual supera levemente la mínima, el bono se paga de manera proporcional para garantizar un monto final determinado.

Jubilados de ANSES: cuándo cobro en enero 2026 Los pagos se realizarán de acuerdo con el calendario habitual, organizado por la terminación del DNI. El cronograma incluye tanto jubilaciones como pensiones y se extenderá durante la primera quincena del mes.

Jubilados que cobran la mínima Quienes perciben el haber mínimo recibirán en enero $349.401 más el bono de $70.000, lo que eleva el ingreso total a $419.401. El pago se realiza según la terminación del DNI:

DNI terminados en 0: 9 de enero

DNI terminados en 1: 12 de enero

DNI terminados en 2: 13 de enero

DNI terminados en 3: 14 de enero

DNI terminados en 4: 15 de enero

DNI terminados en 5: 16 de enero

DNI terminados en 6: 19 de enero

DNI terminados en 7: 20 de enero

DNI terminados en 8: 21 de enero

DNI terminados en 9: 22 de enero Anses - Jubilación El calendario de pagos mantiene el esquema por terminación de DNI. Pexels Jubilados que superan la mínima Los beneficiarios con haberes superiores al mínimo cobrarán únicamente el aumento correspondiente, sin refuerzo adicional. El cronograma también se organiza por DNI: DNI terminados en 0 y 1: 23 de enero

DNI terminados en 2 y 3: 26 de enero

DNI terminados en 4 y 5: 27 de enero

DNI terminados en 6 y 7: 28 de enero

DNI terminados en 8 y 9: 29 de enero En el caso del haber máximo, el monto supera los $2.300.000.