Atención ANSES: entregan $973.513 para arrancar el 2026 con un importante monto

La Administración Nacional de la Seguridad Social inicia 2026 con pagos elevados para beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo, que reúnen el haber mensual, la Tarjeta Alimentar y el complemento anual por la Libreta.

Por
La AUH se actualizó en enero y mantiene la retención del 20% para el pago anual.

  • En enero de 2026 se acreditan montos acumulados para familias AUH que presentaron la Libreta.

  • El total varía según la cantidad de hijos y puede superar los $970.000.

  • Se suman la asignación mensual, la Tarjeta Alimentar y el complemento retenido.

  • Los pagos se realizan de forma automática según el calendario oficial.

En enero de 2026, la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) deposita un monto que puede llegar a $973.513,40 para familias que cobran la Asignación Universal por Hijo (AUH), siempre que tengan tres hijos y hayan cumplido con la presentación de la Libreta AUH. El importe surge de la combinación entre la asignación mensual actualizada, la Tarjeta Alimentar y el 20% retenido que se paga de manera anual.

El monto mensual de la AUH se deposita con la retención habitual del 20%.
Madre hijo AUH
La Libreta habilita el cobro del monto acumulado por cada hijo durante el período anual.

Monto de la AUH de ANSES en enero 2026

La AUH se actualizó este mes a $125.518 por hijo. Como ocurre habitualmente, Anses deposita el 80% mensual, que equivale a $100.414,40, mientras que el porcentaje restante se guarda para el pago anual condicionado a la Libreta. Esta suma se acredita todos los meses junto con los demás beneficios compatibles.

Cuánto cobro por la Libreta de la AUH de ANSES en enero 2026

El complemento anual corresponde al dinero retenido entre marzo de 2024 y febrero de 2025. Para quienes cobraron los 12 meses completos, el total acumulado asciende a $188.069,40 por hijo. En enero, ese monto se paga a quienes presentaron la Libreta AUH en noviembre de 2025, tal como establece el cronograma del organismo.

Montos de la Tarjeta Alimentar de ANSES en enero 2026

La Tarjeta Alimentar se mantiene sin cambios y se deposita automáticamente. Los valores son de $52.250 para un hijo, $81.936 para dos y $108.062 para familias con tres o más hijos. Este beneficio se suma al cobro mensual de la AUH sin necesidad de trámite previo.

La Tarjeta Alimentar se deposita de forma automática junto con la asignación.

AUH de ANSES: cuándo cobro en enero 2026

El pago de la AUH, la Tarjeta Alimentar y los distintos complementos se realiza según el calendario de pagos de Anses, que se organiza por la terminación del DNI del titular. En enero de 2026, las fechas de cobro son las siguientes:

  • DNI terminados en 0: viernes 9 de enero.

  • DNI terminados en 1: lunes 12 de enero.

  • DNI terminados en 2: martes 13 de enero.

  • DNI terminados en 3: miércoles 14 de enero.

  • DNI terminados en 4: jueves 15 de enero.

  • DNI terminados en 5: viernes 16 de enero.

  • DNI terminados en 6: lunes 19 de enero.

  • DNI terminados en 7: martes 20 de enero.

  • DNI terminados en 8: miércoles 21 de enero.

  • DNI terminados en 9: jueves 22 de enero.

En cada una de esas fechas se acreditan todos los montos correspondientes al mes, incluidos los refuerzos y devoluciones que integran el haber total.

