8 de enero de 2026 Inicio
En Vivo

Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, AUH, Asignaciones Familiares de PNC y Desempleo, este viernes 9 de enero

La Administración Nacional de la Seguridad Social anunció quiénes son los titulares que cobrarán sus beneficios en las sucursales bancarias correspondientes.

Por
El organismo comunicó quiénes son los beneficiarios que cobrarán en las sucursales bancarias.

El organismo comunicó quiénes son los beneficiarios que cobrarán en las sucursales bancarias.

C5N

La Administración Nacional de Seguridad Social (Anses) dio a conocer quiénes cobrarán este viernes 9 de enero de 2026 con respecto a jubilaciones y pensiones, Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo, Pensiones no Contributivas, Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas y Desempleo Plan 2.

Anses informó a qué grupo le deposita $408.705 en enero.
Te puede interesar:

ANSES deposita $408.705 en enero 2026: el grupo que lo cobra

ANSES: jubilaciones y pensiones

Los titulares de jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo podrán cobrar este viernes con DNI finalizado en 0.

ANSES: Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo

Los beneficiarios de Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo con DNI terminado en 0 podrán cobrar este viernes.

ANSES: Pensiones no Contributivas

Quienes cuenten con Pensiones no Contributivas podrán cobrar este viernes con DNI culminado en 0 y 1.

ANSES: Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas

Los titulares de Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas podrán cobrar desde este viernes hasta el 12 de febrero, con cualquier finalización de DNI.

ANSES: Desempleo Plan 2

Los beneficiarios de Desempleo Plan 2 tienen tiempo de cobrar hasta el lunes, con cualquier terminación de DNI.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Anses paga $630.000 a un grupo determinado en enero.

ANSES paga $630.000 en enero 2026: quiénes pueden acceder

Anses dio un dato clave sobre la Tarjeta Alimentar.

El dato clave sobre la Tarjeta Alimentar de ANSES que debés saber en 2026

La ANSES detalló el cronograma de pagos de este jueves.

Cuándo cobro ANSES: Pago Único, Asignaciones Familiares de PNC y Desempleo, este jueves 8 de enero

Anses explicó cuál es el grupo que cobra $437.421 en enero.

Los beneficiarios de ANSES que cobran hasta $437.421 y ya saben cuándo cobran en enero 2026

Anses informó que los beneficiarios de las APU deben prestar atención al día lunes 12 de enero.

Atención APU de ANSES: por qué el 12 de enero 2026 es una fecha clave

Anses confirmó el calendario de pagos de las APU en enero.

APU de ANSES: confirmaron el calendario de pagos de enero 2026 con aumento

Rating Cero

El argentino denunció que fue secuestrado en Punta Cana. 

Tomás Holder denunció que lo secuestraron junto a su pareja y le robaron todo su dinero en Punta Cana

Fats Fernández, leyenda del jazz argentino, murió a los 88 años.

Murió Fats Fernández, leyenda del jazz argentino, maestro de la trompeta y orgulloso hijo de La Boca

Flor Vigna.

Flor Vigna se burló de Luciano Castro por su infidelidad: "Oye, guapa, que la vara nunca esté baja"

Martín Demichelis se salvó de la tragedia gracias a los rescatistas de José Ignacio. 

Milagroso rescate de Martín Demichelis y sus hijos tras quedar atrapados en el mar de Uruguay

Sebastián da Silva / Zaira Nara

Escrachan en redes a un senador de Uruguay que miraba fotos de Zaira Nara en plena sesión

Sarah Borrell y Luciano Castro.

Quién es Sarah Borrell, la tercera en discordia entre Luciano Castro y Griselda Siciliani

últimas noticias

Picante cruce entre Simeone y Vinicius Jr en el clásico madrileño: Te va a echar Florentino

Picante cruce entre Simeone y Vinicius Jr en el clásico madrileño: "Te va a echar Florentino"

Hace 6 minutos
Lula muestra el veto a la ley que rebaja las penas a los golpistas, junto a su esposa, Janja da Silva, este jueves en el acto oficial por el aniversario, en Brasilia.

Lula vetó una ley del Congreso que le rebajaba las penas de cárcel a Bolsonaro y al resto de los golpistas en Brasil

Hace 11 minutos
El argentino denunció que fue secuestrado en Punta Cana. 

Tomás Holder denunció que lo secuestraron junto a su pareja y le robaron todo su dinero en Punta Cana

Hace 12 minutos
play

Un excompañero de celda de Nahuel Gallo reveló las condiciones de su detención en Venezuela

Hace 24 minutos
Enterate que depara para tu signo en cuestiones de dinero, amor y trabajo.

Horóscopo de hoy, viernes 9 de enero de 2026

Hace 32 minutos