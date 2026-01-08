Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, AUH, Asignaciones Familiares de PNC y Desempleo, este viernes 9 de enero

La Administración Nacional de Seguridad Social (Anses) dio a conocer quiénes cobrarán este viernes 9 de enero de 2026 con respecto a jubilaciones y pensiones, Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo, Pensiones no Contributivas, Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas y Desempleo Plan 2.
ANSES: jubilaciones y pensiones
Los titulares de jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo podrán cobrar este viernes con DNI finalizado en 0.
ANSES: Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo
Los beneficiarios de Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo con DNI terminado en 0 podrán cobrar este viernes.
ANSES: Pensiones no Contributivas
Quienes cuenten con Pensiones no Contributivas podrán cobrar este viernes con DNI culminado en 0 y 1.
ANSES: Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas
Los titulares de Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas podrán cobrar desde este viernes hasta el 12 de febrero, con cualquier finalización de DNI.
ANSES: Desempleo Plan 2
Los beneficiarios de Desempleo Plan 2 tienen tiempo de cobrar hasta el lunes, con cualquier terminación de DNI.