Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, AUH, Asignaciones Familiares de PNC y Desempleo, este viernes 9 de enero La Administración Nacional de la Seguridad Social anunció quiénes son los titulares que cobrarán sus beneficios en las sucursales bancarias correspondientes.







El organismo comunicó quiénes son los beneficiarios que cobrarán en las sucursales bancarias. C5N

La Administración Nacional de Seguridad Social (Anses) dio a conocer quiénes cobrarán este viernes 9 de enero de 2026 con respecto a jubilaciones y pensiones, Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo, Pensiones no Contributivas, Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas y Desempleo Plan 2.

ANSES: jubilaciones y pensiones Los titulares de jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo podrán cobrar este viernes con DNI finalizado en 0.

ANSES: Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo Los beneficiarios de Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo con DNI terminado en 0 podrán cobrar este viernes.

ANSES: Pensiones no Contributivas Quienes cuenten con Pensiones no Contributivas podrán cobrar este viernes con DNI culminado en 0 y 1.

ANSES: Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas Los titulares de Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas podrán cobrar desde este viernes hasta el 12 de febrero, con cualquier finalización de DNI.