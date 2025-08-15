Atención ANSES: cómo saber si cobro el Programa Volver al Trabajo en agosto 2025

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) informó que en agosto de 2025 continuará vigente el Programa Volver al Trabajo, que otorga $78.000 mensuales y acompaña a personas en situación de desempleo o informalidad para facilitar su inserción laboral.
Este plan, que se implementa junto a la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, combina asistencia económica con capacitación y acceso a ofertas laborales.
El programa entrega $78.000 mensuales y capacitación laboral.
Quiénes pueden acceder al Programa Volver al Trabajo
Pueden inscribirse personas desempleadas o que trabajen en la informalidad, siempre que cumplan con los siguientes requisitos:
Este beneficio es compatible con la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Tarjeta Alimentar, pero no con jubilaciones, pensiones contributivas ni salarios registrados que excedan los límites fijados por el programa.
ANSES: monto del Programa Volver al Trabajo
En agosto 2025, el monto continúa en $78.000, depositados en la misma fecha que el resto de asignaciones y planes sociales. No presenta cambios respecto a julio. El objetivo es brindar un apoyo económico mientras el beneficiario realiza capacitaciones y busca empleo formal.
Cómo saber si puedo acceder al Programa Volver al Trabajo
Aplicación Mi ANSES
Ingresar con CUIL y Clave de la Seguridad Social.
Seleccionar “Mis cobros”.
Confirmar que figure “Volver al Trabajo” como prestación activa.
El pago se acredita junto con el resto de las prestaciones de Anses.
Portal Empleo
Quienes no aparezcan como activos no recibirán el pago, aunque hayan participado en meses anteriores.