Atención ANSES: cómo saber si cobro el Programa Volver al Trabajo en agosto 2025

La Administración Nacional de la Seguridad Social confirmó que el Programa Volver al Trabajo seguirá entregando dinero a quienes cumplan con los requisitos.

Volver al Trabajo es compatible con AUH y Tarjeta Alimentar.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) informó que en agosto de 2025 continuará vigente el Programa Volver al Trabajo , que otorga $78.000 mensuales y acompaña a personas en situación de desempleo o informalidad para facilitar su inserción laboral.

ANSES: la prestación que paga $78.000 y ayuda a encontrar trabajo

Este plan, que se implementa junto a la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social , combina asistencia económica con capacitación y acceso a ofertas laborales.

Pueden inscribirse personas desempleadas o que trabajen en la informalidad , siempre que cumplan con los siguientes requisitos:

Participar activamente en las actividades de capacitación y acompañamiento.

Mantener actualizados los datos personales y laborales en el Portal Empleo.

Este beneficio es compatible con la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Tarjeta Alimentar , pero no con jubilaciones , pensiones contributivas ni salarios registrados que excedan los límites fijados por el programa.

ANSES: monto del Programa Volver al Trabajo

En agosto 2025, el monto continúa en $78.000, depositados en la misma fecha que el resto de asignaciones y planes sociales. No presenta cambios respecto a julio. El objetivo es brindar un apoyo económico mientras el beneficiario realiza capacitaciones y busca empleo formal.

Cómo saber si puedo acceder al Programa Volver al Trabajo

Aplicación Mi ANSES

Ingresar con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Seleccionar “Mis cobros”.

Confirmar que figure “Volver al Trabajo” como prestación activa.

Volver al Trabajo 1 El pago se acredita junto con el resto de las prestaciones de Anses. Freepik

Portal Empleo

Registrarse con los datos personales.

Revisar la sección “Programas y beneficios” para verificar la inscripción.

Quienes no aparezcan como activos no recibirán el pago, aunque hayan participado en meses anteriores.