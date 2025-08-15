15 de agosto de 2025 Inicio
Atención ANSES: cómo saber si cobro el Programa Volver al Trabajo en agosto 2025

La Administración Nacional de la Seguridad Social confirmó que el Programa Volver al Trabajo seguirá entregando dinero a quienes cumplan con los requisitos.

Por
Volver al Trabajo es compatible con AUH y Tarjeta Alimentar.

Volver al Trabajo es compatible con AUH y Tarjeta Alimentar.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) informó que en agosto de 2025 continuará vigente el Programa Volver al Trabajo, que otorga $78.000 mensuales y acompaña a personas en situación de desempleo o informalidad para facilitar su inserción laboral.

El Programa Volver al Trabajo otorga $78.000 y capacitación para facilitar la inserción laboral.
Este plan, que se implementa junto a la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, combina asistencia económica con capacitación y acceso a ofertas laborales.

Volver al Trabajo 3
El programa entrega $78.000 mensuales y capacitación laboral.

El programa entrega $78.000 mensuales y capacitación laboral.

Quiénes pueden acceder al Programa Volver al Trabajo

Pueden inscribirse personas desempleadas o que trabajen en la informalidad, siempre que cumplan con los siguientes requisitos:

  • Ser mayor de edad.

  • No percibir ingresos formales superiores al mínimo establecido.

  • Mantener actualizados los datos personales y laborales en el Portal Empleo.

  • Participar activamente en las actividades de capacitación y acompañamiento.

Este beneficio es compatible con la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Tarjeta Alimentar, pero no con jubilaciones, pensiones contributivas ni salarios registrados que excedan los límites fijados por el programa.

ANSES: monto del Programa Volver al Trabajo

En agosto 2025, el monto continúa en $78.000, depositados en la misma fecha que el resto de asignaciones y planes sociales. No presenta cambios respecto a julio. El objetivo es brindar un apoyo económico mientras el beneficiario realiza capacitaciones y busca empleo formal.

Cómo saber si puedo acceder al Programa Volver al Trabajo

Aplicación Mi ANSES

  • Ingresar con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

  • Seleccionar “Mis cobros”.

  • Confirmar que figure “Volver al Trabajo” como prestación activa.

Volver al Trabajo 1
El pago se acredita junto con el resto de las prestaciones de Anses.

El pago se acredita junto con el resto de las prestaciones de Anses.

Portal Empleo

  • Registrarse con los datos personales.

  • Revisar la sección “Programas y beneficios” para verificar la inscripción.

Quienes no aparezcan como activos no recibirán el pago, aunque hayan participado en meses anteriores.

