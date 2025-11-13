IR A
Cuál es la trama de Focus: maestros de la estafa, la película de Will Smith que es furor en Netflix

Otro estreno estadounidense llegó a la popular plataforma de streaming, es vez se trata de un lanzamiento de 2015 con un elenco excepcional.

Ahora, llegó a la gran N roja, una nueva película estadounidense que fue furor en 2015 en cines, con un elenco excepcional a la cabeza con Will Smith, se trata de Focus: maestros de la estafa.

El catálogo de Netflix no para de agrandarse, cada vez son más las series y películas que se suman a la popular plataforma de streaming y se convierten en tendencia en cuestión de minutos. Asimismo, la cantidad de suscriptores y usuarios han aumentado notoriamente este último tiempo, siendo de todo el mundo el sitio web más consumido.

Ahora, llegó a la gran N roja, una nueva película estadounidense que fue furor en 2015 en cines, con un elenco excepcional a la cabeza con Will Smith, se trata de Focus: maestros de la estafa, la producción cinematográfica que está siendo de lo más visto y alcanzó el top ten en el mes de noviembre. A continuación te contamos más detalles de su trama y te dejamos un adelanto para que no te la pierdas.

Sinopsis de Focus: maestros de la estafa, la película que es tendencia en Netflix

Un veterano estafador acoge a una atractiva joven bajo su protectorado, pero las cosas se complican cuando ambos comienzan un romance. Todo comienza cuando Nicky (Will Smith), un consumado maestro de la estafa, comienza un romance con Jess (Margot Robbie), una novata en el oficio.

Mientras le enseña los trucos del oficio, ella desea estrechar demasiado los lazos con Nicky, y éste rompe de repente la relación. Tres años más tarde, la mujer que había encendido una llama en él, convertida en una mujer fatal, reaparece en Buenos Aires en un circuito de carreras en el que hay apuestas muy elevadas.

Tráiler de Focus: maestros de la estafa

Reparto de Focus: maestros de la estafa

  • Will Smith como Nicky Spurgeon
  • Margot Robbie como Jess Barrett
  • Adrián Martínez como Farhad
  • Rodrigo Santoro como Garriga
  • Justina Bustos como Blonde Bartender
  • Nick Reasons como Sideline Reporter
  • Pat O'Hara como Team Owner
  • Gerald McRaney como Owens
