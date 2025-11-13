Cuál es la trama de Focus: maestros de la estafa, la película de Will Smith que es furor en Netflix Otro estreno estadounidense llegó a la popular plataforma de streaming, es vez se trata de un lanzamiento de 2015 con un elenco excepcional.







Ahora, llegó a la gran N roja, una nueva película estadounidense que fue furor en 2015 en cines, con un elenco excepcional a la cabeza con Will Smith, se trata de Focus: maestros de la estafa.

Ahora, llegó a la gran N roja, una nueva película estadounidense que fue furor en 2015 en cines, con un elenco excepcional a la cabeza con Will Smith, se trata de Focus: maestros de la estafa, la producción cinematográfica que está siendo de lo más visto y alcanzó el top ten en el mes de noviembre. A continuación te contamos más detalles de su trama y te dejamos un adelanto para que no te la pierdas.

Sinopsis de Focus: maestros de la estafa, la película que es tendencia en Netflix Un veterano estafador acoge a una atractiva joven bajo su protectorado, pero las cosas se complican cuando ambos comienzan un romance. Todo comienza cuando Nicky (Will Smith), un consumado maestro de la estafa, comienza un romance con Jess (Margot Robbie), una novata en el oficio.

Mientras le enseña los trucos del oficio, ella desea estrechar demasiado los lazos con Nicky, y éste rompe de repente la relación. Tres años más tarde, la mujer que había encendido una llama en él, convertida en una mujer fatal, reaparece en Buenos Aires en un circuito de carreras en el que hay apuestas muy elevadas.

focus peli Tráiler de Focus: maestros de la estafa Embed - Focus - Tráiler oficial en español HD Reparto de Focus: maestros de la estafa Will Smith como Nicky Spurgeon

como Nicky Spurgeon Margot Robbie como Jess Barrett

como Jess Barrett Adrián Martínez como Farhad

como Farhad Rodrigo Santoro como Garriga

como Garriga Justina Bustos como Blonde Bartender

como Blonde Bartender Nick Reasons como Sideline Reporter

como Sideline Reporter Pat O'Hara como Team Owner

como Team Owner Gerald McRaney como Owens focusss