Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, AUH, AUE, Pensiones no Contributivas y Asignaciones Familiares de PNC, este jueves 13 de noviembre

La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) dio a conocer quiénes cobrarán este jueves 13 de noviembre de 2025 con respecto a jubilaciones y pensiones, Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo, Asignación por Embarazo, Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad, Pensiones no Contributivas y Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas.
ANSES: jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo
Los titulares de jubilaciones y pensiones con un haber que no supere el mínimo podrán cobrar este miércoles 12 de noviembre con DNI finalizado en 3.
ANSES: Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo
Quienes cuenten con Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo podrán cobrar este jueves 13 de noviembre con DNI terminado en 3.
ANSES: Asignación por Embarazo
El organismo detalló que quienes perciban la Asignación por Embarazo con DNI terminado en 3 percibirán sus haberes este jueves por ventanilla.
ANSES: Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad
Las beneficiarias de la Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad con DNI terminado en 6 y 7 percibirán sus montos este jueves 13 de noviembre.
ANSES: Pensiones no Contributivas
Las titulares de Pensiones no Contributivas con DNI terminado en 6 y 7 percibirán sus montos este jueves 13 de noviembre.
ANSES: Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas
Los titulares de Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas pueden cobrar, sin importar la terminación de DNI, hasta el 10 de diciembre.
ANSES: Asignaciones de pago único
El organismo oficial detalló que los titulares de las Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento, de la Primera quincena, percibirán sus montos, con cualquier terminación de DNI, hasta el 10 de diciembre.