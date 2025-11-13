13 de noviembre de 2025 Inicio
Impacto en las compras: la cadena de fast food más popular de Estados Unidos cerrará 350 de sus locales

El anuncio de la histórica marca se da en un contexto donde el sector de comida rápida enfrenta una crisis en las ventas.

Por
El local planteó una reestructuración programada para afrontar la baja histórica en las ventas.

La cadena de comidas rápidas Wendy's de Estados Unidos anunció que cerrará entre 200 y 350 de sus locales por el impacto de la crisis y una reestructuración programada.

La decisión afecta a la disponibilidad de las compras para millones de clientes y busca recompensar las bajas en sus ingresos trimestrales. La histórica marca implementará un plan estratégico para optimizar la rentabilidad del negocio, luego de una baja en la ventas preocupante por parte de sus compradores habituales.

El director ejecutivo interino de la compañía, Ken Cook, confirmó en una llamada con inversionistas que un porcentaje de entre el 4% al 6% de los 6.000 locales de Wendy's alrededor de todo Estados Unidos cerrarán de manera definitiva, lo que significa que un total de entre 200 y 350 tiendas dejarán de operar.

Entre los motivos para el cierre definitivo de sus restaurantes, está el incremento en los costos de los insumos (alimentos, embalaje) y de la mano de obra, lo que obligó a elevar los precios de sus platos, lo que impactó directamente en el poder adquisitivo de sus clientes.

La historia de Wendy's

La marca de comida rápida Wendy's se fundó el 15 de noviembre de 1969 por Dave Thomas en Columbus, Ohio. Thomas nombró la cadena de restaurantes en honor a su hija Melinda Lou "Wendy" Thomas. Pertenece a The Wendy's Company, matriz que también controla T.J. Cinnamons (rollos de canela).

