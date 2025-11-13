Créditos para aguinaldos: el Banco Nación lanza una línea con tasa preferencial para empresas La institución ofrece una tasa competitiva para el pago del Sueldo Anual Complementario para compañías que cumplan con requisitos específicos de bancarización. Por







La institución anunció una línea de créditos para que las empresas paguen a sus trabajadores. Redes Sociales

El Banco Nación lanza una Línea de Asistencia para el Pago de Aguinaldos, destinada a facilitar el cumplimiento de las obligaciones salariales de las MiPyMEs y grandes empresas de todos los sectores económicos.

A través de una tasa única en el mercado, la nueva línea ofrece créditos en pesos con un plazo de hasta 150 días y un desembolso único, exclusivamente para el pago del Sueldo Anual Complementario (S.A.C.).

Las empresas que abonen al menos el 50% de los haberes de su nómina a través de la entidad podrán acceder a una tasa fija preferencial del 35%, mientras que en el resto de los casos contará con una tasa del 50%.

El monto de financiamiento no tiene límite reglamentario y será evaluado individualmente, pudiendo cubrir hasta el 100% de la nómina salarial para cuentas radicadas en el Banco.