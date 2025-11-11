ANSES: cómo consultar online qué monto voy a cobrar en noviembre 2025 La Administración Nacional de la Seguridad Social explicó de qué forma averiguar la cifra a recibir este mes. Por







Anses explicó cómo consultar de forma online el monto a cobrar en noviembre. Freepik

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) ya comenzó con los pagos de noviembre.

En ese sentido detalló cómo averiguar de forma online cuál es el monto a cobrar este mes.

También se confirmó un aumento de 1,88 % en las prestaciones.

La AUH pasa a ser de $93.800 final. La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) comenzó a acreditar los haberes del calendario de noviembre. Y en ese sentido, explicó de qué forma los beneficiarios interesados pueden consultar de forma online el monto que cobrarán este mes.

Anses - Jubilación Freepik Cómo consultar las liquidaciones de ANSES online Para consultar las liquidaciones de noviembre, se debe ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social, en las secciones “Cobros” o “Mis Asignaciones”.

Quienes no sepan su usuario y contraseña la podrán generar en la misma página.

Una vez dentro del apartado MI ANSES, hay que ir a la sección HIJOS y luego Mis Asignaciones. En ese apartado hay que elegir el período 10-2025.

Aumentos en las asignaciones de ANSES para noviembre 2025 En este mes, las prestaciones tendrán un aumento del 1,88%:

Jubilados y pensionados Jubilación mínima: $333.151 + el bono de $70.000: $403.151

PUAM (Pensión Universal al Adulto Mayor): $266.520 + el bono: $336.520

Pensiones no contributivas (invalidez o vejez): $233205 + bono: $303.205 Asignación Universal por Hijo (AUH) AUH mensual bruta: $117.229,14

Monto que se cobra cada mes (80%): $93.800,77

Retención (20 %): se libera al presentar la Libreta AUH.

AUH con discapacidad: $381.865,15 (sin retención). A estos montos se suman los de la Tarjeta Alimentar: 1 hijo: $52.250

2 hijos: $81.936

3 hijos o más: $108.062