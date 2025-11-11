11 de noviembre de 2025 Inicio
ANSES: cómo consultar online qué monto voy a cobrar en noviembre 2025

La Administración Nacional de la Seguridad Social explicó de qué forma averiguar la cifra a recibir este mes.

Anses explicó cómo consultar de forma online el monto a cobrar en noviembre.

Anses explicó cómo consultar de forma online el monto a cobrar en noviembre.

  • La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) ya comenzó con los pagos de noviembre.
  • En ese sentido detalló cómo averiguar de forma online cuál es el monto a cobrar este mes.
  • También se confirmó un aumento de 1,88 % en las prestaciones.
  • La AUH pasa a ser de $93.800 final.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) comenzó a acreditar los haberes del calendario de noviembre. Y en ese sentido, explicó de qué forma los beneficiarios interesados pueden consultar de forma online el monto que cobrarán este mes.

Los pagos se acreditan entre el 10 y el 20 de noviembre, según la terminación del DNI.
Cómo consultar las liquidaciones de ANSES online

Para consultar las liquidaciones de noviembre, se debe ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social, en las secciones “Cobros” o “Mis Asignaciones”.

Quienes no sepan su usuario y contraseña la podrán generar en la misma página.

Una vez dentro del apartado MI ANSES, hay que ir a la sección HIJOS y luego Mis Asignaciones. En ese apartado hay que elegir el período 10-2025.

Aumentos en las asignaciones de ANSES para noviembre 2025

En este mes, las prestaciones tendrán un aumento del 1,88%:

Jubilados y pensionados

  • Jubilación mínima: $333.151 + el bono de $70.000: $403.151
  • PUAM (Pensión Universal al Adulto Mayor): $266.520 + el bono: $336.520
  • Pensiones no contributivas (invalidez o vejez): $233205 + bono: $303.205

Asignación Universal por Hijo (AUH)

  • AUH mensual bruta: $117.229,14
  • Monto que se cobra cada mes (80%): $93.800,77
  • Retención (20 %): se libera al presentar la Libreta AUH.
  • AUH con discapacidad: $381.865,15 (sin retención).

A estos montos se suman los de la Tarjeta Alimentar:

  • 1 hijo: $52.250
  • 2 hijos: $81.936
  • 3 hijos o más: $108.062
La pareja se filmó en las calles de Barcelona. 

Video: estaba por invitar a salir a una chica, pero apareció Lionel Messi y se volvió viral

La trilogía completa de esta saga está en Netflix desde el 1 de noviembre.
play

Acaba de llegar a Netflix, pocos lo sabían y es una película que le gusta a muchas personas

Rubio platino y látex: la publicación superó los 200.000 likes.

La impresionante transformación de Valentina Zenere: igual a Pamela Anderson

The White Lotus tendrá cuarta temporada tras los pedidos de la audiencia.

HBO Max prepara el estreno de The White Lotus: dónde estará situada y quién podría volver

Dua Lipa se fue de Argentina y dejó un guiño para River y Boca.

Dua Lipa se fue de Argentina y dejó un guiño para Boca y River: de qué se trata

Johnny Depp será declarado visitante ilustre y dará una clase magistral abierta en La Plata: cómo participar

Johnny Depp será declarado "visitante ilustre" y dará una clase magistral abierta en La Plata: cómo participar

