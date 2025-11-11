ANSES: cómo consultar online qué monto voy a cobrar en noviembre 2025

Anses explicó cómo consultar de forma online el monto a cobrar en noviembre.
Freepik
También se confirmó un aumento de 1,88 % en las prestaciones.
La AUH pasa a ser de $93.800 final.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) comenzó a acreditar los haberes del calendario de noviembre. Y en ese sentido, explicó de qué forma los beneficiarios interesados pueden consultar de forma online el monto que cobrarán este mes.