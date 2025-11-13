13 de noviembre de 2025 Inicio
Créditos para jubilados de ANSES: se puede acceder a casi $2 millones en noviembre 2025

Beneficiarios de la Administración Nacional de la Seguridad Social pueden acceder a préstamos personales.

El Banco Provincia permite solicitar hasta $1.900.000 en 36 cuotas fijas.

El Banco Provincia permite solicitar hasta $1.900.000 en 36 cuotas fijas.

  • Banco Provincia ofrece préstamos personales de hasta $1.900.000 con tasas fijas y hasta 36 cuotas.
  • El haber mínimo actualizado y el bono de $70.000 amplían la capacidad crediticia de los jubilados.
  • Los créditos están dirigidos a beneficiarios de Anses, pero son gestionados por bancos estatales.
  • Los solicitantes pueden tener hasta dos préstamos activos, siempre que mantengan buen historial financiero.

El Banco Provincia encabeza la oferta con créditos personales de hasta $1.900.000, pagaderos en 36 cuotas fijas, destinados para jubilados de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses). Este beneficio busca acompañar el aumento de ingresos y fortalecer el acceso al financiamiento de los adultos mayores.

La ANSES detalló el cronograma de pagos de este jueves.
Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, AUH, AUE, Pensiones no Contributivas y Asignaciones Familiares de PNC, este jueves 13 de noviembre

Anses - Jubilación
Los créditos para jubilados funcionan mediante validación de ingresos y análisis crediticio.

Los créditos para jubilados funcionan mediante validación de ingresos y análisis crediticio.

De cuánto es el crédito del Banco Provincia

El Banco Provincia permite solicitar créditos de hasta $1.900.000 para quienes cobran la jubilación mínima en Anses. La cuota promedio es de $139.000, aunque el monto final depende del perfil crediticio y la capacidad de pago del solicitante. Los fondos pueden destinarse a consumo, vivienda o gastos personales, y se acreditan directamente en la cuenta donde se percibe el haber mensual.

Así funcionan los créditos para jubilados que cobran en ANSES

Estos créditos no son otorgados por la Anses, sino por bancos estatales que financian a sus beneficiarios. La Anses valida los ingresos de los jubilados, pero no administra los fondos. Entre los requisitos más comunes figuran cobrar el haber en la entidad que otorga el préstamo, tener capacidad de pago y mantener un buen historial crediticio.

Además, los jubilados pueden tener hasta dos préstamos activos, siempre que las cuotas no superen el porcentaje permitido de sus ingresos. El cumplimiento en los pagos influye directamente en futuras aprobaciones.

Créditos para jubilados: montos, requisitos y condiciones clave

Con el ingreso mínimo de $333.085,39 más el bono de $70.000, los jubilados alcanzan un total de $403.085,39 mensuales, lo que amplía su margen para acceder a financiamiento. Los bancos determinan el monto máximo en función de la relación cuota-ingreso y la situación crediticia individual.

Anses - Jubilación
Los nuevos haberes y el bono vigente amplían la capacidad de financiamiento para quienes cobran en Anses.

Los nuevos haberes y el bono vigente amplían la capacidad de financiamiento para quienes cobran en Anses.

El Banco Provincia mantiene su línea vigente con plazos de hasta 36 meses, cuotas fijas y acreditación inmediata del préstamo. La actualización de los haberes mejora la capacidad de pago y amplía el acceso a los créditos, siempre sujetos a evaluación individual.

