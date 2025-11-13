Oasis confirmó los horarios de sus shows en River: cuándo tocará Richard Ashcroft La banda británica volvió a Argentina luego de sus icónicos recitales en 2009 y hay mucha expectativa.







Oasis ﻿vuelve a tocar en River luego de 16 años. Redes sociales

La banda británica Oasis confirmó los horarios de sus shows en el estadio de River Plate y terminó con el misterio alrededor de cuándo será el recital previo del reconocido cantante Richard Ashcroft, aunque todavía no se sabe quién estará a cargo de ser el telonero nacional.

A través de sus redes sociales, la empresa DF Entertainment se encargó de confirmar todos los detalles sobre los shows de Oasis en el estadio de River Plate, los cuales serán el sábado 15 y domingo 16 de noviembre. En un primer lugar, adelantaron que las puertas abrirán a las 16:00 hs, una noticia que llamó la atención por la gran cantidad de horas que habrá hasta el inicio del recital.

Luego, el telonero será Richard Ashcroft y su turno está pautado para las 19:45 hs, algo que ilusionó a los fanáticos con motivo a la extensa duración de este show previo. Con respecto a los protagonistas principales, su salida al escenario está estipulada para las 21:00 hrs, aunque aclararon que los horarios están sujetos a cambios.

Oasis horarios recital River DF Entertainment confirmó los horarios del Oasis Live '25 Tour en River. @oasis en X Según informó el portal británico The Mirror, Noel y Liam Gallagher estarán "muy separados" durante la gira de Oasis, como una especie de "operación militar". Si bien los hermanos hicieron a un lado sus diferencias por las millones de libras esterlinas que les dejará esta gira mundial, todo parece indicar que esa es la única razón.

