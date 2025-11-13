Oasis confirmó los horarios de sus shows en River: cuándo tocará Richard Ashcroft

A través de sus redes sociales, la empresa DF Entertainment se encargó de confirmar todos los detalles sobre los shows de Oasis en el estadio de River Plate, los cuales serán el sábado 15 y domingo 16 de noviembre. En un primer lugar, adelantaron que las puertas abrirán a las 16:00 hs, una noticia que llamó la atención por la gran cantidad de horas que habrá hasta el inicio del recital.
Luego, el telonero será Richard Ashcroft y su turno está pautado para las 19:45 hs, algo que ilusionó a los fanáticos con motivo a la extensa duración de este show previo. Con respecto a los protagonistas principales, su salida al escenario está estipulada para las 21:00 hrs, aunque aclararon que los horarios están sujetos a cambios.