Oasis confirmó los horarios de sus shows en River: cuándo tocará Richard Ashcroft

La banda británica volvió a Argentina luego de sus icónicos recitales en 2009 y hay mucha expectativa.

Oasis ﻿vuelve a tocar en River luego de 16 años.

A través de sus redes sociales, la empresa DF Entertainment se encargó de confirmar todos los detalles sobre los shows de Oasis en el estadio de River Plate, los cuales serán el sábado 15 y domingo 16 de noviembre. En un primer lugar, adelantaron que las puertas abrirán a las 16:00 hs, una noticia que llamó la atención por la gran cantidad de horas que habrá hasta el inicio del recital.

Luego, el telonero será Richard Ashcroft y su turno está pautado para las 19:45 hs, algo que ilusionó a los fanáticos con motivo a la extensa duración de este show previo. Con respecto a los protagonistas principales, su salida al escenario está estipulada para las 21:00 hrs, aunque aclararon que los horarios están sujetos a cambios.

DF Entertainment confirmó los horarios del Oasis Live '25 Tour en River.

Según informó el portal británico The Mirror, Noel y Liam Gallagher estarán "muy separados" durante la gira de Oasis, como una especie de "operación militar". Si bien los hermanos hicieron a un lado sus diferencias por las millones de libras esterlinas que les dejará esta gira mundial, todo parece indicar que esa es la única razón.

Tan Biónica confirmó su nuevo show con Chano Charpentier a la cabeza.

