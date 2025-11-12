La información importante de ANSES sobre la Prestación por Desempleo para noviembre 2025

La Administración Nacional de la Seguridad Social informó novedades para este grupo de beneficiarios.

Anses tiene importantes novedades para los beneficiarios de la Prestación por Desempleo.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) comenzó con los pagos de noviembre. Y en ese sentido, ya informó cuáles son las fechas de cobro de la Prestación por Desempleo y además, dio información muy importante para este grupo: los montos que cobrarán este mes, con un tope máximo de $300.000

La Prestación por Desempleo es un subsidio económico que el organismo otorga a trabajadores formales que quedaron sin empleo por despido, finalización de contrato o causas ajenas a su voluntad . Este programa se financia con los aportes realizados por el trabajador durante su actividad laboral.

El objetivo principal de esta asistencia es brindar un respaldo temporal a quienes enfrentan dificultades económicas tras la pérdida de su empleo . El beneficio no es automático, sino que requiere cumplir con requisitos específicos según el tipo de trabajo y los aportes realizados.

La Prestación por Desempleo está dirigida a distintos tipos de trabajadores , cada uno con requisitos específicos:

La actualización del monto de la Prestación por Desempleo sigue la evolución del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM), lo que asegura que los pagos acompañen los cambios económicos. Este beneficio no forma parte de los aumentos periódicos de otras prestaciones sociales .

El monto de la prestación por desempleo varía según los ingresos y meses trabajados (con aportes) del beneficiario durante los últimos tres años.

El monto mensual de la prestación equivale al 75% del mejor sueldo promedio de los últimos seis meses trabajados, con un tope mínimo de $161.000 y un máximo de $322.000. La duración del beneficio depende de los aportes realizados:

6 meses a 2 años trabajados: Hasta 4 meses de prestación.

2 a 5 años trabajados: Hasta 8 meses de prestación.

Más de 5 años trabajados: Hasta 12 meses de prestación.

En casos especiales, como trabajadores mayores de 45 años o con cargas familiares, el plazo puede extenderse hasta 18 meses.

Desempleo de ANSES: cuándo cobro en noviembre 2025

Las fechas de pago se establecen según el último número del DNI de cada beneficiario: