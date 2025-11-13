Industria: por primera vez en 10 meses la capacidad instalada se ubicó por encima del 60%

Según el INDEC, en septiembre la utilización de la capacidad instalada fue del 61,1%, el mejor registro en diez meses. Sin embargo, la actividad industrial acumula tres caídas interanuales consecutivas y todavía no logra recuperar los niveles previos.

La industria argentina utilizó el 61,1% de su capacidad instalada durante septiembre , según los datos publicados este jueves por el INDEC . La cifra marca una mejora respecto de agosto, cuando el indicador se ubicó en 59,4%, y representa el primer mes en superar el 60% desde noviembre del año pasado.

Pese a ese repunte, la comparación interanual sigue mostrando un retroceso: en septiembre de 2024 el uso de la capacidad había alcanzado el 62,2%, lo que confirma una contracción del sector por tercer mes consecutivo.

Entre los bloques sectoriales con niveles superiores al promedio general se destacaron refinación del petróleo (88,9%), industrias metálicas básicas (70,4%), productos alimenticios y bebidas (69,2%), papel y cartón (65,0%), y sustancias y productos químicos (63,7%).

En cambio, mostraron menor utilización de su capacidad productos minerales no metálicos (58,6%), industria automotriz (57,1%), edición e impresión (55,2%), productos del tabaco (48,7%), metalmecánica excepto automotores (43,5%), productos de caucho y plástico (42,9%) y productos textiles (37,1%).

El informe señala que la principal incidencia negativa interanual provino del rubro productos de caucho y plástico , que redujo su nivel de utilización desde 49,9% a 42,9%, afectado por una menor fabricación de neumáticos (-32,3%) y manufacturas de plástico (-8,2%).

También se destacó la caída en los productos textiles, que descendieron a 37,1% desde 51,3%, por la reducción en la producción de hilados de algodón y tejidos. Las industrias metálicas básicas operaron al 70,4%, 2 puntos menos que un año atrás, en línea con la baja del 3,8% en la producción de acero crudo, según datos de la Cámara Argentina del Acero.

Entre los rubros vinculados a la construcción, los productos minerales no metálicos, como vidrio, ladrillos y cerámicos, registraron una utilización del 58,6%, frente al 64,2% de 2024. La industria automotriz también redujo su nivel, al pasar del 59,6% al 57,1%, debido a una menor cantidad de unidades producidas por las terminales.

En contraste, la refinación del petróleo mostró la principal incidencia positiva, con un nivel de utilización del 88,9%, superior al 78,5% del mismo mes de 2024. El aumento se explicó por un mayor procesamiento de crudo, con subas interanuales de 12,0% en gasoil y 2,2% en naftas, de acuerdo con el Índice de Producción Industrial Manufacturero (IPI).

Otro sector con evolución favorable fue el de alimentos y bebidas, que alcanzó un uso del 69,2% frente al 68,2% del año previo. La mejora se asoció a una mayor elaboración de productos lácteos, acompañada por un incremento del 9,9% en la producción primaria de leche, según datos de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca.

