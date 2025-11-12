Desempleo de ANSES: por qué el 28 de noviembre es una fecha clave

La Administración Nacional de la Seguridad Social explicó por qué los beneficiarios deben prestar atención a esta fecha.

Anses solicitó a los beneficiarios de la Prestación por Desempleo que estén atentos al día 28 de noviembre.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) entrega la Prestación por Desempleo , un subsidio destinado a trabajadores registrados que fueron despedidos sin causa . Y en ese sentido, este mes deben prestar especial atención al día viernes 28 de noviembre ya que es el día en el que terminan de cobrar sus haberes.

La Prestación por Desempleo es un subsidio económico dirigido a trabajadores en relación de dependencia que han sido despedidos sin justa causa, o bien han finalizado su contrato de trabajo . Este programa está regulado por la Ley N° 24.013, que establece las condiciones para su otorgamiento.

El objetivo principal de esta prestación es brindar un sostén financiero mientras el trabajador se encuentra en la búsqueda de un nuevo empleo, permitiendo que puedan cubrir sus necesidades básicas durante este período.

Los requisitos generales necesarios para solicitar este prestación son:

Los requisitos específicos según el tipo de trabajador son los siguientes:

Trabajadores permanentes: Deben acreditar al menos 6 meses de aportes en los últimos 3 años antes del despido.

Deben acreditar al menos 6 meses de aportes en los últimos 3 años antes del despido. Trabajadores eventuales o de temporada: Necesitan 12 meses de aportes en los últimos 3 años y más de 90 días trabajados en el último año.

Necesitan 12 meses de aportes en los últimos 3 años y más de 90 días trabajados en el último año. Trabajadores de la construcción: Deben contar con 8 meses de aportes en los últimos 2 años previos al cese laboral.

Desempleo Administración Nacional de la Seguridad Social La prestación por desempleo de la Administración Nacional de la Seguridad Social se convierte en una herramienta esencial para aliviar los efectos de la pérdida de empleo.

Monto de la Prestación por Desempleo de ANSES en noviembre 2025

El monto de la prestación equivale al 75% del mejor sueldo promedio de los últimos seis meses trabajados, con un tope mínimo de $161.000 y un máximo de $322.000. En casos especiales, como trabajadores mayores de 45 años o con cargas familiares, el plazo puede extenderse hasta 18 meses.

La duración del beneficio depende de los aportes realizados:

Hasta 4 meses de prestación: de 6 meses a 2 años trabajados.

Hasta 8 meses de prestación: 2 a 5 años trabajados.

Hasta 12 meses de prestación: Más de 5 años trabajados.

Desempleo de ANSES: cuándo cobro en noviembre 2025

El calendario de pagos de este mes se establece de la siguiente manera:

DNI terminados en 0 y 1: 20 de noviembre.

DNI terminados en 2 y 3: 25 de noviembre.

DNI terminados en 4 y 5: 26 de noviembre.

DNI terminados en 6 y 7: 27 de noviembre.

DNI terminados en 8 y 9: 28 de noviembre.

El pago se activa una vez aprobada la solicitud y se acredita según la terminación del DNI del beneficiario.