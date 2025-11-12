Desempleo de ANSES: por qué el 28 de noviembre es una fecha clave

Anses solicitó a los beneficiarios de la Prestación por Desempleo que estén atentos al día 28 de noviembre.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) explicó que los beneficiarios de la Prestación por Desempleo terminan de cobrar sus haberes de noviembre el día viernes 28.
Las fechas de pago se establecen según el último número del DNI de cada titular.
Para acceder a este subsidio es necesario cumplir con una serie de requisitos según el tipo de trabajo realizado.
El monto máximo a cobrar es de $322.000.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) entrega la Prestación por Desempleo, un subsidio destinado a trabajadores registrados que fueron despedidos sin causa. Y en ese sentido, este mes deben prestar especial atención al día viernes 28 de noviembre ya que es el día en el que terminan de cobrar sus haberes.
La Prestación por Desempleo es un subsidio económico dirigido a trabajadores en relación de dependencia que han sido despedidos sin justa causa, o bien han finalizado su contrato de trabajo. Este programa está regulado por la Ley N° 24.013, que establece las condiciones para su otorgamiento.
El objetivo principal de esta prestación es brindar un sostén financiero mientras el trabajador se encuentra en la búsqueda de un nuevo empleo, permitiendo que puedan cubrir sus necesidades básicas durante este período.
Quiénes pueden acceder a la Prestación por Desempleo de ANSES
Los requisitos generales necesarios para solicitar este prestación son:
Ser argentino o residente legal.
Tener datos personales y bancarios actualizados en Mi ANSES.
No recibir SUAF (Asignación Universal por Hijo) ni otras prestaciones incompatibles.
Los requisitos específicos según el tipo de trabajador son los siguientes:
Trabajadores permanentes: Deben acreditar al menos 6 meses de aportes en los últimos 3 años antes del despido.
Trabajadores eventuales o de temporada: Necesitan 12 meses de aportes en los últimos 3 años y más de 90 días trabajados en el último año.
Trabajadores de la construcción: Deben contar con 8 meses de aportes en los últimos 2 años previos al cese laboral.
Monto de la Prestación por Desempleo de ANSES en noviembre 2025
El monto de la prestación equivale al 75% del mejor sueldo promedio de los últimos seis meses trabajados, con un tope mínimo de $161.000 y un máximo de $322.000. En casos especiales, como trabajadores mayores de 45 años o con cargas familiares, el plazo puede extenderse hasta 18 meses.
La duración del beneficio depende de los aportes realizados:
Hasta 4 meses de prestación: de 6 meses a 2 años trabajados.
Hasta 8 meses de prestación: 2 a 5 años trabajados.
Hasta 12 meses de prestación: Más de 5 años trabajados.
Desempleo de ANSES: cuándo cobro en noviembre 2025
El calendario de pagos de este mes se establece de la siguiente manera:
DNI terminados en 0 y 1: 20 de noviembre.
DNI terminados en 2 y 3: 25 de noviembre.
DNI terminados en 4 y 5: 26 de noviembre.
DNI terminados en 6 y 7: 27 de noviembre.
DNI terminados en 8 y 9: 28 de noviembre.
El pago se activa una vez aprobada la solicitud y se acredita según la terminación del DNI del beneficiario.