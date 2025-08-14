Así podés ver las deudas que tengas con ARCA y evitar cualquier tipo de embargo El organismo recaudador cuenta con herramientas y canales que permiten a los usuarios verificar si existen deudas registradas a su nombre. Por







¿Cómo puedo saber si tengo deudas con ARCA?

En materia fiscal, uno de los aspectos más importantes para contribuyentes y monotributistas es conocer el estado real de sus obligaciones tributarias. Mantenerse al día con los pagos y trámites frente a ARCA no solo evita sanciones, sino que también previene situaciones más graves como embargos o retenciones.

Acceder a esta información de forma oportuna puede marcar la diferencia entre resolver un inconveniente rápidamente o enfrentar consecuencias legales y financieras. Tener un control periódico sobre la situación impositiva es clave para garantizar la estabilidad económica personal o comercial.

Cómo podés ver las deudas que tenés con ARCA arca Paso a paso para generar un volante de pago para cancelar la deuda del monotributo de ARCA. Para conocer la deuda con ARCA, existen dos alternativas:

Descargar la aplicación oficial, disponible para dispositivos Android e iOS. Una vez instalada, se debe ingresar con la clave fiscal y el CUIT, y acceder a la sección “Deuda” para visualizar el monto total y el detalle correspondiente.





Ingresar al sitio web oficial de ARCA y seleccionar "Consulta de deudas" o "Situación fiscal". Allí, introduciendo el CUIT, es posible acceder al historial completo y actualizado de las obligaciones pendientes.

Cuáles son los errores más comunes al pagar el monotributo de ARCA Pagar el monotributo en término es fundamental para evitar problemas futuros. Los errores más frecuentes al cumplir con esta obligación incluyen: