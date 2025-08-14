Así podés ver las deudas que tengas con ARCA y evitar cualquier tipo de embargo

En materia fiscal, uno de los aspectos más importantes para contribuyentes y monotributistas es conocer el estado real de sus obligaciones tributarias. Mantenerse al día con los pagos y trámites frente a ARCA no solo evita sanciones, sino que también previene situaciones más graves como embargos o retenciones.
Acceder a esta información de forma oportuna puede marcar la diferencia entre resolver un inconveniente rápidamente o enfrentar consecuencias legales y financieras. Tener un control periódico sobre la situación impositiva es clave para garantizar la estabilidad económica personal o comercial.
Cómo podés ver las deudas que tenés con ARCA
Paso a paso para generar un volante de pago para cancelar la deuda del monotributo de ARCA.
Para conocer la deuda con ARCA, existen dos alternativas:
Cuáles son los errores más comunes al pagar el monotributo de ARCA
Pagar el monotributo en término es fundamental para evitar problemas futuros. Los errores más frecuentes al cumplir con esta obligación incluyen: