Caída de Mercado Pago: qué podés hacer si te quedó pendiente una transferencia por billetera virtual

La caída de los servidores de AWS afectó las operaciones de Mercado Pago y generó demoras en acreditaciones. Cómo revisar el estado de tus movimientos y presentar un reclamo efectivo.

  • La caída global de Amazon Web Services afectó a usuarios de Mercado Pago y otras billeteras virtuales, generando demoras y errores en las transferencias digitales.
  • Muchos usuarios no pudieron enviar dinero, visualizar sus saldos o completar operaciones desde la billetera virtual.
  • En casos de operaciones pendientes, la fintech recomienda revisar el estado desde la sección “Actividad” y aguardar hasta 24 horas hábiles.
  • Si el problema persiste, es posible iniciar un reclamo formal a través del Centro de Ayuda de Mercado Pago para rastrear la transferencia.
Un problema en los servidores de Amazon Web Services (AWS), la red de infraestructura digital más utilizada a nivel mundial, provocó interrupciones en múltiples servicios, entre ellos Mercado Pago. Durante varias horas, miles de usuarios en nuestro país reportaron fallas al intentar realizar transferencias o verificar sus saldos dentro de la aplicación.

Aunque la plataforma seguía operativa, el error impidió que muchas operaciones se completaran con normalidad. Algunos usuarios lograron enviar dinero sin inconvenientes, mientras que otros quedaron con transacciones trabadas o demoradas, generando preocupación por posibles pérdidas.

Con el paso de las horas, desde la compañía aseguraron que los servicios comenzaban a normalizarse de manera gradual. Pese a eso, la incertidumbre se mantuvo entre los usuarios, especialmente entre aquellos que dependen del sistema para pagar servicios, realizar compras o transferir fondos.

Qué hacer si tenés una transferencia pendiente con Mercado Pago

En casos donde una transferencia queda en estado “pendiente” o no se acredita correctamente, el primer paso recomendado es ingresar en la sección Actividad de la aplicación. En ese lugar se pueden consultar los movimientos recientes y verificar si el monto fue debitado o si continúa en proceso de envío.

En general, las operaciones dentro de Mercado Pago se acreditan de manera inmediata. No obstante, ante una caída de servicios como la de AWS, la empresa advierte que los fondos pueden demorar hasta 24 horas hábiles en reflejarse en la cuenta del destinatario. Por eso, lo más aconsejable es esperar ese lapso antes de iniciar un reclamo.

En caso de haber realizado una transferencia hacia otra billetera o cuenta bancaria y el dinero no llega, la plataforma no tiene la posibilidad de cancelar o revertir la operación. En ese escenario, la única alternativa es comunicarse directamente con el destinatario para coordinar la devolución una vez que se acredite el monto.

Esta limitación se debe a la Resolución A7153 del Banco Central (BCRA), que impide a las fintech intervenir en transacciones entre cuentas de terceros. Por lo tanto, si la transferencia no se acredita después de un día hábil, el usuario puede ingresar al Centro de Ayuda de Mercado Pago, donde se solicitarán los datos de la operación (fecha, monto y número de cuenta) para iniciar el seguimiento correspondiente.

Si bien estos incidentes son excepcionales, los especialistas en finanzas digitales recomiendan mantener siempre un respaldo de los comprobantes y evitar realizar transferencias en momentos de inestabilidad del sistema para prevenir demoras o bloqueos.

