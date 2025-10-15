15 de octubre de 2025 Inicio
Cómo queda la jubilación según tu categoría del monotributo de ARCA en octubre 2025

La modificación busca equiparar condiciones y evitar desequilibrios entre quienes aportan según distintos niveles de facturación.

ARCA señala que el tipo de jubilación a la que puede acceder un monotributista.

Desde octubre de 2025, las jubilaciones que corresponden a contribuyentes del Monotributo ARCA estarán sujetas a nuevas reglas según la categoría a la que pertenecen. El cambio genera preocupación y curiosidad entre los monotributistas, porque aunque no todos verán grandes variaciones, quienes estaban en escalas medias o altas podrán experimentar diferencias más notables.

Cada categoría del monotributo tendrá asociada una escala de aportes previsionales diferente. Esto implica que el monto de jubilación que un contribuyente podrá pretender dependerá de cuánto haya aportado durante su permanencia en el régimen, y de la correspondencia entre esa contribución y las exigencias mínimas del sistema.

Así es la jubilación dependiendo de tu categoría del monotributo de ARCA en octubre 2025

Los requisitos para acceder a la jubilación como monotributista son los mismos que para quienes trabajan en relación de dependencia: los hombres deben tener 65 años y 30 años de aportes, mientras que las mujeres pueden jubilarse a los 60 con 30 años de aportes.

El monto del haber se calcula bajo las mismas normas que rigen para los trabajadores en relación de dependencia, aunque dependerá directamente de la categoría en la que se realizaron los aportes durante la vida laboral.

Al igual que el resto de las jubilaciones, las de los monotributistas están sujetas a la ley de movilidad previsional. Quienes se encuentren en la categoría A del régimen simplificado percibirán el haber mínimo.

En octubre de 2025, las jubilaciones mínimas tendrán un aumento del 1,9%, elevando el monto base a $326.298, según la Resolución 317 publicada en el Boletín Oficial. Además, continúa vigente el bono extraordinario de $70.000, congelado desde marzo de 2024. Si este adicional no se modifica, el haber mínimo total para octubre será de $396.298.

