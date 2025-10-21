Luna Nueva en Libra: ¿cómo impacta en todos los signos?

- Se perfecciona la Luna nueva en el grado 28 de libra.
- Despierta sensibilidad hacia la justicia y el equilibrio emocional.
- Fomenta la atención a la armonía y estética del entorno.
- Invita a soltar conflictos pasados y construir relaciones más sanas.
El novilunio favorece reconciliaciones, acuerdos y nuevos comienzos en relaciones personales y laborales.
La Luna Nueva en Libra nos invita a equilibrar nuestras relaciones y revisar cómo nos vinculamos con los demás. Este tránsito marca un momento para sembrar intenciones relacionadas con nuestras conexiones afectivas y profesionales. ¿Cómo impacta en todos los signos?
La lunación libriana nos invita a sembrar nuevos comienzos en nuestras relaciones y proyectos. Es un momento ideal para planificar actividades que requieran colaboración, creatividad y trabajo en equipo. Además, despierta nuestra sensibilidad hacia la justicia, la armonía emocional y la estética del entorno, impulsándonos a buscar equilibrio en todo lo que nos rodea.
Este tránsito también nos anima a soltar conflictos pasados, cerrar ciclos y construir relaciones más sanas y armoniosas.
Aries – (pareja y relaciones cercanas)
Tauro – (trabajo diario, hábitos, salud)
Géminis – (creatividad, romances, diversión)
Cáncer – Casa 4 (hogar, familia, raíces)
Leo – Casa 3 (comunicación, hermanos, entorno cercano)
Virgo – (finanzas, valores personales)
Libra – (Ascendente / Yo personal)
Escorpio – (subconsciente, miedos, espiritualidad)
Sagitario – (amistades, proyectos colectivos)
Capricornio – (carrera, reputación, metas)
Acuario – (expansión, estudios, viajes, filosofía)
Piscis – (recursos compartidos, transformación, intimidad)