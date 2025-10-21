21 de octubre de 2025 Inicio
Luna Nueva en Libra: ¿cómo impacta en todos los signos?

El novilunio favorece reconciliaciones, acuerdos y nuevos comienzos en relaciones personales y laborales.

Por
La Luna Nueva en Libra nos invita a equilibrar nuestras relaciones.

La Luna Nueva en Libra nos invita a equilibrar nuestras relaciones.

  • Se perfecciona la Luna nueva en el grado 28 de libra.
  • Despierta sensibilidad hacia la justicia y el equilibrio emocional.
  • Fomenta la atención a la armonía y estética del entorno.
  • Invita a soltar conflictos pasados y construir relaciones más sanas.
Los astros tienen algo para decirte en relación a la salud, el amor y el dinero.
La Luna Nueva en Libra nos invita a equilibrar nuestras relaciones y revisar cómo nos vinculamos con los demás. Este tránsito marca un momento para sembrar intenciones relacionadas con nuestras conexiones afectivas y profesionales. ¿Cómo impacta en todos los signos?

La lunación libriana nos invita a sembrar nuevos comienzos en nuestras relaciones y proyectos. Es un momento ideal para planificar actividades que requieran colaboración, creatividad y trabajo en equipo. Además, despierta nuestra sensibilidad hacia la justicia, la armonía emocional y la estética del entorno, impulsándonos a buscar equilibrio en todo lo que nos rodea.

Este tránsito también nos anima a soltar conflictos pasados, cerrar ciclos y construir relaciones más sanas y armoniosas.

expansion

¿Cómo impacta la Luna en Libra en todos los signos?

Aries – (pareja y relaciones cercanas)

  • Intención: Fortalecer vínculos y establecer relaciones equilibradas.
  • Práctica: Planificá conversaciones importantes; trabajá la empatía y la cooperación.

Tauro – (trabajo diario, hábitos, salud)

  • Intención: Mejorar rutinas y hábitos diarios; cuidar cuerpo y mente.
  • Práctica: Establecé hábitos saludables, planificá tu semana laboral y priorizá autocuidado.

Géminis – (creatividad, romances, diversión)

  • Intención: Renovar tu creatividad y disfrutar de momentos lúdicos.
  • Práctica: Iniciá un proyecto creativo, hobby o actividad de diversión; conectá con tu niño interior.

Cáncer – Casa 4 (hogar, familia, raíces)

  • Intención: Armonizar la vida familiar y el espacio personal.
  • Práctica: Organizá o decorá tu hogar; planificá tiempo de calidad con familia y seres queridos.

Leo – Casa 3 (comunicación, hermanos, entorno cercano)

  • Intención: Expresarte con claridad y armonía, mejorar relaciones cercanas.
  • Práctica: Comunicá tus ideas con empatía; escribí mensajes de reconciliación o gratitud.

Virgo – (finanzas, valores personales)

  • Intención: Mejorar tu relación con el dinero y fortalecer tus valores personales.
  • Práctica: Planificá un presupuesto o proyecto financiero; anotá lo que querés atraer y proteger.

Libra – (Ascendente / Yo personal)

  • Intención: Renovar tu imagen y proyectarte con más armonía y carisma.
  • Práctica: Escribí 3 cualidades que querés potenciar; visualizá cómo las encarnás en tu día a día.

Escorpio – (subconsciente, miedos, espiritualidad)

  • Intención: Soltar miedos y patrones que ya no sirven.
  • Práctica: Meditación, rituales de limpieza emocional o escritura introspectiva.

Sagitario – (amistades, proyectos colectivos)

  • Intención: Sembrar nuevos vínculos y proyectos grupales inspiradores.
  • Práctica: Planificá actividades con amigos; visualizá metas grupales positivas.

Capricornio – (carrera, reputación, metas)

  • Intención: Establecer metas profesionales claras y armonizar relaciones laborales.
  • Práctica: Listá objetivos profesionales y aliados estratégicos; planificá próximos pasos.

Acuario – (expansión, estudios, viajes, filosofía)

  • Intención: Abrir horizontes mediante estudio, viajes o aprendizajes nuevos.
  • Práctica: Planificá un curso, lectura o viaje; anotá ideas que expandan tu visión del mundo.

Piscis – (recursos compartidos, transformación, intimidad)

  • Intención: Renovar compromisos íntimos y gestionar recursos compartidos.
  • Práctica: Reflexioná sobre relaciones de confianza; liberá viejos apegos y visualizá abundancia compartida.
