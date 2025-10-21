Luna Nueva en Libra: ¿cómo impacta en todos los signos? El novilunio favorece reconciliaciones, acuerdos y nuevos comienzos en relaciones personales y laborales. Por







La Luna Nueva en Libra nos invita a equilibrar nuestras relaciones.

Se perfecciona la Luna nueva en el grado 28 de libra.

Despierta sensibilidad hacia la justicia y el equilibrio emocional.

Fomenta la atención a la armonía y estética del entorno.

Invita a soltar conflictos pasados y construir relaciones más sanas.

La Luna Nueva en Libra nos invita a equilibrar nuestras relaciones y revisar cómo nos vinculamos con los demás. Este tránsito marca un momento para sembrar intenciones relacionadas con nuestras conexiones afectivas y profesionales. ¿Cómo impacta en todos los signos?

La lunación libriana nos invita a sembrar nuevos comienzos en nuestras relaciones y proyectos. Es un momento ideal para planificar actividades que requieran colaboración, creatividad y trabajo en equipo. Además, despierta nuestra sensibilidad hacia la justicia, la armonía emocional y la estética del entorno, impulsándonos a buscar equilibrio en todo lo que nos rodea.

Este tránsito también nos anima a soltar conflictos pasados, cerrar ciclos y construir relaciones más sanas y armoniosas.

¿Cómo impacta la Luna en Libra en todos los signos? Aries – (pareja y relaciones cercanas) Intención: Fortalecer vínculos y establecer relaciones equilibradas.

Práctica: Planificá conversaciones importantes; trabajá la empatía y la cooperación. Tauro – (trabajo diario, hábitos, salud) Intención: Mejorar rutinas y hábitos diarios; cuidar cuerpo y mente.

Práctica: Establecé hábitos saludables, planificá tu semana laboral y priorizá autocuidado. Géminis – (creatividad, romances, diversión) Intención: Renovar tu creatividad y disfrutar de momentos lúdicos.

Práctica: Iniciá un proyecto creativo, hobby o actividad de diversión; conectá con tu niño interior. Cáncer – Casa 4 (hogar, familia, raíces) Intención: Armonizar la vida familiar y el espacio personal.

Práctica: Organizá o decorá tu hogar; planificá tiempo de calidad con familia y seres queridos. Leo – Casa 3 (comunicación, hermanos, entorno cercano) Intención: Expresarte con claridad y armonía, mejorar relaciones cercanas.

Práctica: Comunicá tus ideas con empatía; escribí mensajes de reconciliación o gratitud. Virgo – (finanzas, valores personales) Intención: Mejorar tu relación con el dinero y fortalecer tus valores personales.

Práctica: Planificá un presupuesto o proyecto financiero; anotá lo que querés atraer y proteger. Libra – (Ascendente / Yo personal) Intención: Renovar tu imagen y proyectarte con más armonía y carisma.

Práctica: Escribí 3 cualidades que querés potenciar; visualizá cómo las encarnás en tu día a día. Escorpio – (subconsciente, miedos, espiritualidad) Intención: Soltar miedos y patrones que ya no sirven.

Práctica: Meditación, rituales de limpieza emocional o escritura introspectiva. Sagitario – (amistades, proyectos colectivos) Intención: Sembrar nuevos vínculos y proyectos grupales inspiradores.

Práctica: Planificá actividades con amigos; visualizá metas grupales positivas. Capricornio – (carrera, reputación, metas) Intención: Establecer metas profesionales claras y armonizar relaciones laborales.

Práctica: Listá objetivos profesionales y aliados estratégicos; planificá próximos pasos. Acuario – (expansión, estudios, viajes, filosofía) Intención: Abrir horizontes mediante estudio, viajes o aprendizajes nuevos.

Práctica: Planificá un curso, lectura o viaje; anotá ideas que expandan tu visión del mundo. Piscis – (recursos compartidos, transformación, intimidad) Intención: Renovar compromisos íntimos y gestionar recursos compartidos.

Práctica: Reflexioná sobre relaciones de confianza; liberá viejos apegos y visualizá abundancia compartida.