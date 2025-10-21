21 de octubre de 2025 Inicio
Para qué actividad funciona el monotributo promovido de ARCA

Su enfoque está dirigido a sectores específicos que requieren un impulso inicial para desarrollarse profesional o comercialmente.

Desde ARCA salieron a explicar cómo funciona y a quiénes está dirigido este nuevo sistema.

Desde ARCA salieron a explicar cómo funciona y a quiénes está dirigido este nuevo sistema.

  • La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) dio a conocer detalles sobre el monotributo promovido.
  • El objetivo es formalizar las actividades económicas de quienes recién están iniciándose en el régimen del monotributo.
  • Gracias a este beneficio, quienes adhieran quedan eximidos del pago del componente impositivo, y abonan una cuota más barata.
  • Para poder acceder a este beneficio, debés cumplir ciertos requisitos establecidos por el organismo fiscal.
ARCA informó que cuenta con ciertos beneficios para universitarios
El monotributo promovido de ARCA se presenta como una herramienta pensada para acompañar a quienes están iniciando ciertas actividades económicas, brindando un marco más accesible para formalizar su trabajo. De esta manera, se promueve la inclusión económica y se busca incentivar la regularización de actividades.

Esta modalidad busca facilitar el ingreso al sistema formal, ofreciendo condiciones diferenciadas en comparación con el monotributo tradicional. Conocer de qué manera se aplica y a qué actividades apunta permite tomar decisiones informadas y aprovechar al máximo las oportunidades.

Qué tiene el monotributo promovido de ARCA y para qué sirve

El organismo ajustó el procedimiento de embargos fiscales, estableciendo un plazo mínimo de 48 horas después del vencimiento para presentar excepciones.

El organismo ajustó el procedimiento de embargos fiscales, estableciendo un plazo mínimo de 48 horas después del vencimiento para presentar excepciones.

El monotributo promovido es un instrumento de inclusión social pensado para trabajadores que necesitan un impulso adicional para incorporarse a la economía formal y acceder a condiciones equitativas.

Según detalla el sitio oficial del ente recaudador, “este régimen exime del pago del componente impositivo y permite efectuar aportes para la jubilación mediante el pago de una cuota mensual equivalente al 1% de los ingresos brutos mensuales, durante los primeros 36 meses desde la adhesión” al sistema.

En octubre, este régimen continúa vigente y representa una opción válida para quienes cumplen con ciertos requisitos y buscan regularizar su situación ante ARCA.

Cuáles son los requisitos para el monotributo promovido de ARCA

Para poder acceder a este régimen, los interesados deben cumplir con los siguientes requisitos:

  • Ser mayor de 18 años.

  • Desarrollar únicamente una actividad independiente, que no implique importaciones ni contar con un establecimiento fijo.

  • Que la actividad constituya la principal fuente de ingresos, salvo compatibilidad con planes sociales.

  • En el caso de servicios, no superar seis operaciones anuales con el mismo cliente ni exceder el límite de facturación por operación, que es de $127.189,40.

  • No tener empleados ni estar alcanzado por el impuesto a los Bienes Personales.

  • Haber recibido, en los últimos 12 meses, ingresos brutos inferiores a los establecidos para la categoría A del monotributo.

  • Para graduados universitarios, no deben haber pasado más de dos años desde la obtención del título y la carrera debe haberse completado sin pagar matrículas ni cuotas.

