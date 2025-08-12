12 de agosto de 2025 Inicio
Atención monotributistas: esta es la sanción que te puede llegar de ARCA si no hiciste la recategorización

Profesionales y contadores aconsejan no postergar este tipo de gestiones, ya que las consecuencias podrían ser más extensas de lo que se imaginan.

ARCA informa a los usuarios lo que ocurre si no hacen este tramite.

ARCA informa a los usuarios lo que ocurre si no hacen este tramite.

El organismo recaudador ARCA volvió a enfatizar la importancia de cumplir con la recategorización semestral del Monotributo, un procedimiento que se vuelve esencial para mantener la situación fiscal en regla. La omisión en este trámite conlleva consecuencias que pueden afectar seriamente la situación del contribuyente frente al organismo.

La recategorización de ARCA en el Monotributo es un trámite obligatorio
La falta de recategorización en tiempo y forma puede derivar en medidas automáticas por parte del organismo. Estos protocolos buscan asegurar que los pequeños contribuyentes estén correctamente acomodados según sus niveles reales de actividad económica.

Qué sanción tiene ARCA si no hiciste la recategorización del monotributo

El organismo ajustó el procedimiento de embargos fiscales, estableciendo un plazo mínimo de 48 horas después del vencimiento para presentar excepciones.

El organismo ajustó el procedimiento de embargos fiscales, estableciendo un plazo mínimo de 48 horas después del vencimiento para presentar excepciones.

Aquellos que no efectuaron la recategorización en el plazo establecido deberán pagar multas equivalentes al 50% del impuesto integrado y de la contribución previsional correspondiente. Además, ARCA podrá generar liquidaciones por deudas retroactivas para reclamar las diferencias no abonadas en períodos anteriores.

En caso de que el organismo realice la recategorización de oficio, el contribuyente deberá ponerse al día para evitar intereses adicionales y nuevas sanciones. Esta acción puede aplicarse cuando se detectan inconsistencias entre los ingresos declarados y la actividad económica real.

Cuáles son las categorías del monotributo de ARCA en agosto 2025

  • Categoría A: $8.992.597,87.
  • Categoría B: $13.175.201,52.
  • Categoría C: $18.473.166,15.
  • Categoría D: $22.934.610,05.
  • Categoría E: $26.977.793,60.
  • Categoría F: $33.809.379,57.
  • Categoría G: $40.431.835,35.
  • Categoría H: $61.344.853,64.
  • Categoría I: $68.664.410,05.
  • Categoría J: $78.632.948,76.
  • Categoría K:$94.805.682,90.
