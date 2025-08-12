Atención monotributistas: esta es la sanción que te puede llegar de ARCA si no hiciste la recategorización Profesionales y contadores aconsejan no postergar este tipo de gestiones, ya que las consecuencias podrían ser más extensas de lo que se imaginan. Por







ARCA informa a los usuarios lo que ocurre si no hacen este tramite. Pexels

El organismo recaudador ARCA volvió a enfatizar la importancia de cumplir con la recategorización semestral del Monotributo, un procedimiento que se vuelve esencial para mantener la situación fiscal en regla. La omisión en este trámite conlleva consecuencias que pueden afectar seriamente la situación del contribuyente frente al organismo.

La falta de recategorización en tiempo y forma puede derivar en medidas automáticas por parte del organismo. Estos protocolos buscan asegurar que los pequeños contribuyentes estén correctamente acomodados según sus niveles reales de actividad económica.

Qué sanción tiene ARCA si no hiciste la recategorización del monotributo ARCA El organismo ajustó el procedimiento de embargos fiscales, estableciendo un plazo mínimo de 48 horas después del vencimiento para presentar excepciones. Pexels Aquellos que no efectuaron la recategorización en el plazo establecido deberán pagar multas equivalentes al 50% del impuesto integrado y de la contribución previsional correspondiente. Además, ARCA podrá generar liquidaciones por deudas retroactivas para reclamar las diferencias no abonadas en períodos anteriores.

En caso de que el organismo realice la recategorización de oficio, el contribuyente deberá ponerse al día para evitar intereses adicionales y nuevas sanciones. Esta acción puede aplicarse cuando se detectan inconsistencias entre los ingresos declarados y la actividad económica real.