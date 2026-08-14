15 de agosto de 2026 Inicio
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Femicidio en Villa Devoto: qué reveló la autopsia de Romina Calvo

El examen forense determinó que la víctima recibió 40 puñaladas; 22 heridas se concentraron en la espalda y el cuello. La Justicia aguarda el informe definitivo para avanzar en la causa.

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Romina Calvo sufrió 40 puñaladas por parte de su pareja. 

Romina Calvo sufrió 40 puñaladas por parte de su pareja. 

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La autopsia preliminar sobre el cuerpo de Romina Calvo, asesinada por su esposo en una vivienda de Villa Devoto, estableció que la mujer sufrió al menos 40 puñaladas durante el ataque. El examen forense detectó lesiones en distintas zonas y todavía resta conocer las conclusiones definitivas del estudio.

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De acuerdo con el informe elaborado por los especialistas, 22 de las heridas se ubicaron en la parte posterior del cuerpo, principalmente sobre la espalda y el cuello. El resto de las lesiones fueron detectadas en sectores anteriores del torso, además del cuello, la cara, la cabeza y los brazos.

La cantidad y distribución de las lesiones forman parte de los elementos que ahora analiza la Justicia para reconstruir la secuencia del ataque. La investigación apunta contra Walter Humberto Verón, esposo de la víctima, quien fue detenido poco después del crimen y permanece bajo disposición judicial.

Cómo fue el femicidio de Romina Calvo en Villa Devoto

El femicidio ocurrió en una vivienda ubicada sobre Pedro Morán al 5200, donde la víctima fue atacada con un cuchillo. Su hija de 8 años escuchó los gritos y observó la agresión a través de las cámaras instaladas dentro del domicilio, antes de pedir ayuda a su hermano mayor.

Tras el ataque, Verón intentó escapar del lugar, pero fue detenido a pocos metros de la vivienda. El hombre también presentaba una herida en el cuello, por lo que recibió asistencia médica en el Hospital Vélez Sarsfield antes de quedar a disposición de las autoridades.

El acusado ya había sido condenado en 2018 por un episodio ocurrido un año antes, cuando agredió a la víctima en la vivienda que ambos compartían. Aquella causa terminó con una pena de seis meses de prisión en suspenso por lesiones leves agravadas por el vínculo.

De acuerdo con el documento judicial al que accedió TN, Verón "agredió físicamente a su concubina Romina de los Ángeles Calvo, tomándola con fuerza del cuello hasta hacerla desvanecer, provocándole excoriaciones contusas en esa región, como así también le produjo un corte en el dedo pulgar derecho con un cuchillo, lesiones de carácter leve".

La despedida de Pitty la numeróloga a Romina Calvo

Tras conocerse el crimen de Romina Calvo, Pitty la numeróloga publicó una carta en sus redes sociales para despedir a Romina, quien había trabajado en uno de sus locales, la recordó como una persona "trabajadora, respetuosa y muy amorosa" y expresó su dolor por el crimen.

La numeróloga había quedado mencionada en la carta que dejó Verón, donde el acusado hizo referencia a un supuesto cambio en la personalidad de su esposa y señaló a Pitty. Luego del femicidio, María Verónica Asad explicó públicamente cuál había sido su vínculo con Romina y cómo llegó a formar parte de su equipo.

Pitty, la numeróloga, realizó una publicación tras el femicidio de Romina Calvo.

Pitty, la numeróloga, realizó una publicación tras el femicidio de Romina Calvo.

En su mensaje, Pitty también se dirigió a mujeres que atraviesan situaciones de violencia y pidió que busquen ayuda ante señales de control, amenazas o aislamiento. "Si tenés miedo, pedí ayuda. Si te controla, no es amor", escribió, antes de reclamar que el entorno no permanezca indiferente ante esos casos.

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