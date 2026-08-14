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Horóscopo de hoy, sábado 15 de agosto

Conocé lo que te depara el horóscopo con relación al amor, salud, dinero y trabajo según tu signo del zodíaco.

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Conocé lo que te depara el horóscopo para este sábado 15 de agosto de 2026 con relación al amor, salud y trabajo según tu signo del zodíaco.

Así afectará la luna llena en Acuario a cada signo del zodíaco.
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Aries

(21 de marzo al 20 de abril)

El entendimiento con su pareja es perfecto. Supera su mala situación económica. Actúe con paciencia, sobre todo con los compañeros. Sano, fuerte y con ganas de actividad.

Tauro

(21 de abril al 21 de mayo)

Borrón y cuenta nueva, deje esa relación. Revise su caldera, quizá consuma más de lo debido. El éxito profesional será fácil de conseguir con constancia. Su organismo tiene limitaciones, no lo fuerce.

Géminis

(22 de mayo al 20 de junio)

Momento excelente para el amor. Se arrepentirá de los excesos cometidos con su dinero. Un buen currículum abre muchas puertas. Ánimo y a caminar, después se alegrará.

Cáncer

(21 de junio al 22 de julio)

Aunque es muy reflexivo, desmelénese un poco. Está en un buen momento económico. Subirá de escalón en el organigrama de su empresa. Problemas para conciliar el sueño, es algo pasajero.

Leo

(23 de julio al 21 de agosto)

Esa esperada reconciliación con su pareja se producirá. No es buen momento para gastar. El progreso profesional sigue adelante. En cuanto pueda, aproveche para recuperar sueño.

Virgo

(23 de agosto al 21 de septiembre)

Plantéese si no tendría más éxito siendo más sincero. Cuidado con sus facturas. En estos momentos está feliz con su actividad profesional. Dolores en las extremidades.

Libra

(22 de septiembre al 22 de octubre)

Las cosas están un poco agitadas sentimentalmente. En este momento, debe frenar los gastos superfluos. Le falta tranquilidad para hacer bien su trabajo. Si le da pereza ir solo al gimnasio, anime a algún amigo.

Escorpio

(23 de octubre al 22 de noviembre)

Sea más realista y huya de los amores platónicos. Disfrute con los ahorrillos que tiene. De pura casualidad contactará con nuevos clientes. Acuda al médico si sigue con esas molestias cervicales.

Sagitario

(23 de noviembre al 21 de diciembre)

No discuta con su pareja en público, causará mala impresión. Los negocios gozan de una gran prosperidad. Abandone esa preocupación, le renuevan el contrato. Ese dolor de espalda se soluciona con masajes.

Capricornio

(22 de diciembre al 20 de enero)

Intente ser más comprensivo con los asuntos del corazón. Progresa económicamente. En la actividad laboral, felicitaciones de sus jefes. El cansancio puede ocasionarle jaquecas.

Acuario

(21 de enero al 18 de febrero)

Muestre más cariño y comprensión a su pareja. Buen día para hacer una inversión inmobiliaria. Conseguirá pequeños triunfos en su mundo laboral. Vaya al campo para respirar aire puro.

Piscis

(19 de febrero al 20 de marzo)

Confusión y enredo en la pareja y con los amigos. Ponga orden en sus cuentas bancarias. Por fin decide completar su formación profesional. Hoy se sentirá relajado y feliz.

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