- La constancia de CUIL se puede gestionar desde el sitio oficial del organismo
- No requiere turno previo ni asistencia presencial
- Está disponible para descarga inmediata en formato digital
- Es válido para trámites en entidades públicas y privadas
Documento fácil de conseguir: el comprobante del código laboral de la Administración Nacional de la Seguridad Social se puede obtener de forma gratuita y en pocos pasos de forma digital. Así podés tramitar la constancia de CUIL de ANSES desde el celular.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), organismo dependiente del Ministerio de Capital Humano de la Nación, recordó que la constancia de CUIL (Código Único de Identificación Laboral) puede obtenerse de manera rápida, sin costo y totalmente online desde un celular o computadora.
El CUIL es un número único que se asigna a cada persona y se genera automáticamente al emitir el DNI por primera vez. Está compuesto por dos dígitos al inicio, el número de documento y un dígito verificador al final. Este código es fundamental para registrar aportes laborales y acceder a prestaciones del sistema de Seguridad Social, como la Asignación Universal por Hijo (AUH), asignaciones familiares, jubilaciones y pensiones.
Cómo tramitar la constancia de CUIL de ANSES desde tu celular
La constancia de CUIL (Código Único de Identificación Laboral) se puede obtener de forma gratuita, rápida y 100% online desde el celular, sin necesidad de turno ni ir a una oficina.
Paso a paso
- Ingresá al sitio web oficial de ANSES.
- Buscá la opción “Constancia de CUIL”.
- Completá tus datos personales (DNI, nombre, apellido y fecha de nacimiento).
- Descargá el archivo en PDF o imprimilo directamente desde el celular.
Importante
- Es un trámite gratuito
- La constancia no tiene vencimiento
- No necesita firma ni sello para ser válida
- Se genera automáticamente al emitir el DNI por primera vez
Si no encontrás tu CUIL o nunca te fue asignado, podés gestionarlo en una oficina del organismo previsional con tu DNI.