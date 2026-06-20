Este trámite puede hacer que no pierdas tu beneficio de AUH de ANSES: cómo realizarlo

- El trámite estatal permite cambiar la titularidad de la AUH cuando los padres no tienen el cuidado cotidiano del menor.
- Busca garantizar que el beneficio llegue a quien efectivamente se ocupa de la crianza.
- Se realiza mediante la herramienta conocida como Adenda 63.
- Cada situación es evaluada de manera individual por equipos especializados.
Este trámite puede hacer que no pierdas tu beneficio de AUH de ANSES: la Administración Nacional de la Seguridad Social mantiene vigente una gestión que permite modificar la titularidad de la Asignación Universal por Hijo cuando los menores están al cuidado de una persona distinta a sus padres, ¿cómo realizarlo?
Esta solicitud resulta fundamental para evitar inconvenientes en los pagos y garantizar que la prestación llegue a quien realmente se ocupa de la crianza y el bienestar diario del niño o adolescente.
El mecanismo busca actualizar la información familiar registrada ante el organismo previsional y evitar demoras, observaciones administrativas o incluso la suspensión del beneficio cuando los datos declarados no reflejan la realidad del grupo conviviente. Cuando los datos familiares no reflejan la situación real del hogar, pueden surgir demoras en los pagos o dificultades para acceder a beneficios complementarios.
Cómo es el trámite clave para no perder AUH de ANSES
Las personas interesadas deberán solicitar un turno y presentarse en una oficina de ANSES con la documentación requerida. Los principales requisitos son:
- DNI del solicitante.
- DNI del menor.
- Partida de nacimiento del niño o adolescente.
- Documentación que acredite la convivencia o el cuidado efectivo del menor.
Dependiendo de cada caso particular, el organismo puede solicitar información complementaria para completar la evaluación.
Quiénes pueden pedir el cambio de titularidad de AUH de ANSES
El trámite está destinado a aquellas personas que tienen bajo su responsabilidad el cuidado permanente de un niño, niña o adolescente, aunque no sean sus padres biológicos ni cuenten con una resolución judicial de guarda.
Entre quienes pueden iniciar la gestión se encuentran abuelos, tíos, hermanos mayores de edad, tutores, referentes afectivos y cualquier persona que pueda demostrar que se ocupa de manera habitual de la crianza y las necesidades del menor.
Cuando no existe documentación legal que determine quién tiene la guarda del niño o adolescente, ANSES puede intervenir mediante la denominada Adenda 63. A través de este procedimiento, profesionales especializados realizan entrevistas, verificaciones e informes sociales para determinar quién cumple efectivamente el rol de cuidador principal.