Este trámite puede hacer que no pierdas tu beneficio de AUH de ANSES: cómo realizarlo

Este procedimiento resulta clave para evitar demoras, inconvenientes administrativos o la suspensión del rédito y garantizar que la asistencia económica llegue a quien efectivamente se ocupa de la crianza.

¿Cómo realizar el trámite que puede hacer que no pierdas tu beneficio de AUH de ANSES?.

Este trámite puede hacer que no pierdas tu beneficio de AUH de ANSES : la Administración Nacional de la Seguridad Social mantiene vigente una gestión que permite modificar la titularidad de la Asignación Universal por Hijo cuando los menores están al cuidado de una persona distinta a sus padres, ¿cómo realizarlo?

Documento fácil de conseguir: así podés tramitar la constancia de CUIL de ANSES desde tu celular

Esta solicitud resulta fundamental para evitar inconvenientes en los pagos y garantizar que la prestación llegue a quien realmente se ocupa de la crianza y el bienestar diario del niño o adolescente.

El mecanismo busca actualizar la información familiar registrada ante el organismo previsional y evitar demoras, observaciones administrativas o incluso la suspensión del beneficio cuando los datos declarados no reflejan la realidad del grupo conviviente. Cuando los datos familiares no reflejan la situación real del hogar, pueden surgir demoras en los pagos o dificultades para acceder a beneficios complementarios.

Las personas interesadas deberán solicitar un turno y presentarse en una oficina de ANSES con la documentación requerida. Los principales requisitos son:

Quiénes pueden pedir el cambio de titularidad de AUH de ANSES

El trámite está destinado a aquellas personas que tienen bajo su responsabilidad el cuidado permanente de un niño, niña o adolescente, aunque no sean sus padres biológicos ni cuenten con una resolución judicial de guarda.

Entre quienes pueden iniciar la gestión se encuentran abuelos, tíos, hermanos mayores de edad, tutores, referentes afectivos y cualquier persona que pueda demostrar que se ocupa de manera habitual de la crianza y las necesidades del menor.

Cuando no existe documentación legal que determine quién tiene la guarda del niño o adolescente, ANSES puede intervenir mediante la denominada Adenda 63. A través de este procedimiento, profesionales especializados realizan entrevistas, verificaciones e informes sociales para determinar quién cumple efectivamente el rol de cuidador principal.