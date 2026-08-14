14 de agosto de 2026 Inicio
En Vivo

La industria utilizó el 59,1% de su capacidad instalada en junio: los sectores que más cayeron

El índice reflejó a nivel interanual una suba de 0,2%. El detalle marca que siete sectores quedaron por debajo del promedio mensual, mientras que otros cinco se ubicaron arriba. Como influyó la producción de acero, alimentos y refinación de petróleo.

Por
La industria tuvo una leve suba en su capacidad instalada. 

La industria tuvo una leve suba en su capacidad instalada. 

La utilización de la capacidad de la industria sufrió una leve mejora en junio (0,2%), pero aún mantiene un nivel de más de 40% de máquinas ociosas. Según informó el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), las fábricas utilizaron el 59,1% de su capacidad instalada, frente al 58,9% registrado en el mismo mes del 2025.

Las vacaciones de invierno y las salidas a comer afuera fueron las que más pesaron en el bolsillo este mes.
Te puede interesar:

Inflación de julio: el turismo, la cultura y la gastronomía lideraron la subida de los precios

En el total de los 12 rubros que analiza el organismo, cinco registraron caídas interanuales, mientras que otros siete mostraron algún signo de mejora, influenciado principalmente por la producción de acero, alimentos y refinación de petróleo. Respecto a mayo, la utilización de la maquinaria también mostró un rebote, ya que en ese mes había caído al 58,3%.

Sector por sector, así fue el uso de la capacidad instalada en junio

Según detalló el INDEC, los sectores de refinación del petróleo (86,7%), industrias metálicas básicas (68,7%), sustancias y productos químicos (67%), papel y cartón (66,2%) y productos alimenticios y bebidas (64,4%), fueron aquellos que mostraron un uso de capacidad instalada por arriba del promedio.

En contrapartida, los bloques sectoriales que se ubicaron por debajo del nivel general refieren a la edición e impresión (53,5%), los productos minerales no metálicos (51,8%), productos textiles (46,6%), productos del tabaco (46,3%), industria automotriz (45,5%), metalmecánica excepto automotores (41,5%) y productos de caucho y plástico (41%).

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El Indec comunicó los datos de la Canasta Básica Total y Alimentaria de julio.

Canasta básica: en julio, una familia necesitó $1.564.000 para no ser pobre

El Indec publicó el dato de inflación de julio.

Tras la baja de junio, la inflación rebotó y se ubicó en el 2,1% en julio

Leve repunte interanual en mayo en serviios públicos según el Indec.

Mayo: los servicios públicos crecieron frente a 2025, pero retrocedieron contra abril

ANSES detalló cuáles son los beneficiarios que percibirán sus montos este martes.

Cuándo cobro ANSES: Jubilaciones, AUE y AUH; Pago Único, y Asignaciones Familiares de PNC,, este martes 11 de agosto

El Indicador Sintético de la Actividad de la Construcción (ISAC) registró un incremento del 4,0% respecto al mismo mes del año anterior.

La construcción no encuentra piso: registró su cuarta baja en lo que va del año

El IPI minero tuvo un gran salto por el lado de los minerales no metalíferos y rocas de aplicación. 

La producción minera creció 11,4% en junio y acumula 8,4% en el semestre

Rating Cero

El dolor de Flor Cabrera por el cierre de su negocio familiar.

El dolor de Flor Cabrera, ex Gran Hermano, por la quiebra de su emprendimiento familiar: "Endeudados hasta las bolas"

E intérprete de Livin la vida loca les dedicó un emotivo mensaje en sus redes.

Así están los hijos de Ricky Martin: Matteo y Valentino cumplieron 18 años y hubo presentación oficial de sus novias

Danierla Celis y Nick Sicaro terminaron su romance meses atrás.

Filtraron el verdadero problema por el que se separaron Daniel Celis y Nick Sicaro, que ahora está con otra ex GH

Manuel Ibero y sus retoques esteticos. ¿Qué se hizo?

Manuel Ibero, exparticipante de Gran Hermano, se sometió a unos retoques estéticos: qué se hizo

El piloto habría vuelto a relacionarse con la actriz y cantante.

El gesto que despertó rumores de reconciliación entre Franco Colapinto y Maia Reficco

La ex participante de Gran Hermano se sometió a una cirugía mamaria.

Coty Romero mostró cómo le quedó su cirugía mamaria: el video

últimas noticias

El dolor de Flor Cabrera por el cierre de su negocio familiar.

El dolor de Flor Cabrera, ex Gran Hermano, por la quiebra de su emprendimiento familiar: "Endeudados hasta las bolas"

Hace 15 minutos
Lionel Messi fue clave en la victoria frente a Inglaterra por 2-1.

"Camina 60 minutos y te hace un hat-trick": la cruda confesión de un defensor inglés sobre Lionel Messi

Hace 20 minutos
Donald Trump afirmó que pronto el estrecho de Ormuz será de Estados Unidos. 

Trump anunció que evalúa declarar al estrecho de Ormuz como territorio de Estados Unidos

Hace 26 minutos
E intérprete de Livin la vida loca les dedicó un emotivo mensaje en sus redes.

Así están los hijos de Ricky Martin: Matteo y Valentino cumplieron 18 años y hubo presentación oficial de sus novias

Hace 1 hora
Hasta el momento, los motivos detrás de la intimidación son un misterio.

Tensión en Haedo: dejaron bala 9 mm y nota amenazante contra viajes de egresados

Hace 1 hora