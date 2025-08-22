22 de agosto de 2025 Inicio
Asi funciona Bolsillo CLP, la billetera virtual que se puede utilizar en Chile

Esta opción permite pagar en pesos chilenos sin trámites extra. Una vía digital, transparente y más conveniente para turistas.

Con esta opción no va a ser necesario depender de efectivo ni pasar por casas de cambio.

Viajar a Chile es una de las opciones más elegidas por los argentinos, y cada vez son más los que buscan alternativas digitales para simplificar el manejo de dinero durante su estadía. En este contexto, Bolsillo CLP aparece en escena como una herramienta práctica que permite pagar en pesos chilenos sin trámites adicionales ni costos ocultos.

El turismo argentino representa un motor clave para la economía chilena, y la necesidad de administrar gastos de forma clara y segura impulsó la creación de esta función. A través de la app de Prex, los usuarios pueden acceder a un sistema que convierte automáticamente sus fondos y los muestra en moneda local, lo que hace más fácil el control de consumos y evita sorpresas con el tipo de cambio.

Con este servicio, los viajeros cuentan con una solución 100% digital que mezcla comodidad y transparencia. Además, brinda la posibilidad de aprovechar promociones en comercios chilenos y organizar las finanzas desde el celular, sin depender de efectivo ni pasar por casas de cambio.

Chile se consolidó como el principal destino turístico para los argentinos, en gran parte gracias a su cercanía, sobre todo para quienes viven en Mendoza.

Cómo es Bolsillo CLP, la billetera virtual que se puede utilizar en Chile

El Bolsillo CLP se activa directamente desde la aplicación de Prex y transforma el saldo disponible, ya sea en pesos argentinos o en dólares, a pesos chilenos, utilizando la cotización vigente del día. Este proceso es automático, sin necesidad de operaciones extra, por lo que cada compra en comercios de Chile se refleja en la cuenta en moneda local.

Los pagos pueden realizarse con la misma tarjeta Prex o con tecnología contactless desde el celular, lo que elimina la necesidad de efectivo. Si el usuario no tiene saldo suficiente en CLP, el sistema descuenta en forma inmediata de la cuenta en pesos o dólares, garantizando continuidad en el servicio.

Una billetera virtual posibilita realizar pagos automáticos en pesos chilenos directamente desde la aplicación.

Entre sus principales beneficios destacan:

  • Visualización del saldo y de los consumos directamente en pesos chilenos.
  • Cotización clara y actualizada en tiempo real.
  • Sin necesidad de comprar moneda extranjera previamente.
  • Utilización de la misma tarjeta Prex, sin trámites de emisión de un nuevo plástico.
  • Operativa totalmente digital, sin efectivo ni gestiones presenciales.

Otra ventaja clave es que los pagos realizados con Prex no están alcanzados por la percepción del 30% de Ganancias, lo que convierte a esta billetera virtual en una alternativa más económica y conveniente frente a otros métodos de pago internacionales.

