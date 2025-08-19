19 de agosto de 2025 Inicio
Cómo podés acceder a un 40% de descuento durante toda la semana utilizando Cuenta DNI en agosto 2025

El octavo mes del año trae nuevos topes más altos. Las oportunidades se reparten en distintos rubros clave.

Entre los beneficios más atractivos de este mes se destacan los reintegros diarios en ferias y mercados bonaerenses.

Durante el mes de agosto Cuenta DNI, la billetera virtual del Banco Provincia, vuelve a ofrecer descuentos destacados que alcanzan hasta un 40% en diferentes rubros esenciales. Con más de 10 millones de usuarios en todo el país, esta herramienta digital se consolidó como una de las preferidas para cuidar el bolsillo en ferias, mercados, universidades y hasta en la compra o recarga de garrafas.

Desde ahora, los usuarios del transporte público en Argentina cuentan con una nueva alternativa para abonar sus viajes directamente desde la aplicación de SUBE
Entre los beneficios más atractivos de este mes se destacan los reintegros diarios en ferias y mercados bonaerenses, además de promociones exclusivas en universidades y en garrafas. Estas propuestas permiten alcanzar ahorros importantes, con montos de devolución que superan los $15.000 en consumos semanales y hasta $30.000 mensuales, según el rubro.

Este mes se destacan nuevas promociones en librerías y una propuesta gastronómica con foco en adolescentes y adultos mayores, ideales para disfrutar durante las vacaciones de invierno.

Cómo es el reintegro del 40% con Cuenta DNI en agosto 2025

Los usuarios de Cuenta DNI pueden aprovechar tres beneficios con un 40% de descuento que se encuentran activos todos los días.

  • Ferias y mercados: reintegro del 40% en compras, con un tope de $6.000 por persona y por semana, lo que representa hasta $15.000 de ahorro.
  • Universidades bonaerenses: 40% de descuento en los comercios adheridos dentro de las casas de estudio, también con un límite de $6.000 semanales por persona.
  • Garrafas: descuento del 40% tanto en la compra como en la recarga, con un tope mensual de $12.000 por persona (equivale a $30.000 en consumos).
    La billetera virtual del Banco Provincia renueva sus beneficios con foco en gastronomía, ferias y una nueva promo para amantes de los libros.

Qué promociones tiene Cuenta DNI en agosto 2025

  • Comercios de cercanía: 20% de reintegro todos los viernes, con un límite de $4.000 por semana (hasta $20.000 en el mes).
  • Especial carnicerías, granjas y pescaderías: 35% de ahorro el sábado 9 y 23 de agosto, con un tope de $6.000 por persona (equivale a $17.000 en consumos).
  • Ferias y mercados: 40% todos los días, con un límite de $6.000 semanales.
  • Universidades: 40% todos los días en comercios adheridos de universidades bonaerenses, con el mismo tope de $6.000 semanal.
  • Garrafas: 40% de descuento en compra y recarga, con hasta $12.000 de reintegro mensual.
  • Especial librerías: 10% de ahorro todos los lunes y martes, sin tope.
  • Comercios de cercanía (no alimentos): 3 cuotas sin interés todos los días pagando con tarjetas Visa o Mastercard asociadas a la app.
