Cómo podés acceder a un 40% de descuento durante toda la semana utilizando Cuenta DNI en agosto 2025

Durante el mes de agosto Cuenta DNI, la billetera virtual del Banco Provincia, vuelve a ofrecer descuentos destacados que alcanzan hasta un 40% en diferentes rubros esenciales. Con más de 10 millones de usuarios en todo el país, esta herramienta digital se consolidó como una de las preferidas para cuidar el bolsillo en ferias, mercados, universidades y hasta en la compra o recarga de garrafas.
Entre los beneficios más atractivos de este mes se destacan los reintegros diarios en ferias y mercados bonaerenses, además de promociones exclusivas en universidades y en garrafas. Estas propuestas permiten alcanzar ahorros importantes, con montos de devolución que superan los $15.000 en consumos semanales y hasta $30.000 mensuales, según el rubro.
Cuenta DNI
Este mes se destacan nuevas promociones en librerías y una propuesta gastronómica con foco en adolescentes y adultos mayores, ideales para disfrutar durante las vacaciones de invierno.
Banco Provincia
Cómo es el reintegro del 40% con Cuenta DNI en agosto 2025
Los usuarios de Cuenta DNI pueden aprovechar tres beneficios con un 40% de descuento que se encuentran activos todos los días.