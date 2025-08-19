Cómo podés acceder a un 40% de descuento durante toda la semana utilizando Cuenta DNI en agosto 2025 El octavo mes del año trae nuevos topes más altos. Las oportunidades se reparten en distintos rubros clave. Por







Entre los beneficios más atractivos de este mes se destacan los reintegros diarios en ferias y mercados bonaerenses.

Durante el mes de agosto Cuenta DNI, la billetera virtual del Banco Provincia, vuelve a ofrecer descuentos destacados que alcanzan hasta un 40% en diferentes rubros esenciales. Con más de 10 millones de usuarios en todo el país, esta herramienta digital se consolidó como una de las preferidas para cuidar el bolsillo en ferias, mercados, universidades y hasta en la compra o recarga de garrafas.

Entre los beneficios más atractivos de este mes se destacan los reintegros diarios en ferias y mercados bonaerenses, además de promociones exclusivas en universidades y en garrafas. Estas propuestas permiten alcanzar ahorros importantes, con montos de devolución que superan los $15.000 en consumos semanales y hasta $30.000 mensuales, según el rubro.

Este mes se destacan nuevas promociones en librerías y una propuesta gastronómica con foco en adolescentes y adultos mayores, ideales para disfrutar durante las vacaciones de invierno.

Cómo es el reintegro del 40% con Cuenta DNI en agosto 2025

Los usuarios de Cuenta DNI pueden aprovechar tres beneficios con un 40% de descuento que se encuentran activos todos los días.

Qué promociones tiene Cuenta DNI en agosto 2025 Comercios de cercanía: 20% de reintegro todos los viernes, con un límite de $4.000 por semana (hasta $20.000 en el mes).

20% de reintegro todos los viernes, con un límite de $4.000 por semana (hasta $20.000 en el mes). Especial carnicerías, granjas y pescaderías: 35% de ahorro el sábado 9 y 23 de agosto, con un tope de $6.000 por persona (equivale a $17.000 en consumos).

35% de ahorro el sábado 9 y 23 de agosto, con un tope de $6.000 por persona (equivale a $17.000 en consumos). Ferias y mercados: 40% todos los días, con un límite de $6.000 semanales.

40% todos los días, con un límite de $6.000 semanales. Universidades: 40% todos los días en comercios adheridos de universidades bonaerenses, con el mismo tope de $6.000 semanal.

40% todos los días en comercios adheridos de universidades bonaerenses, con el mismo tope de $6.000 semanal. Garrafas: 40% de descuento en compra y recarga, con hasta $12.000 de reintegro mensual.

40% de descuento en compra y recarga, con hasta $12.000 de reintegro mensual. Especial librerías: 10% de ahorro todos los lunes y martes, sin tope.

10% de ahorro todos los lunes y martes, sin tope. Comercios de cercanía (no alimentos): 3 cuotas sin interés todos los días pagando con tarjetas Visa o Mastercard asociadas a la app.