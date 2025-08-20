20 de agosto de 2025 Inicio
Sin trámites ni impuestos adicionales: cuál es la billetera virtual que se puede utilizar en Chile

Una billetera virtual posibilita realizar pagos automáticos en pesos chilenos directamente desde la aplicación.

Por
Chile se consolidó como el principal destino turístico para los argentinos.

PLEX

Chile se consolidó como el principal destino turístico para los argentinos, en gran parte gracias a su cercanía, sobre todo para quienes viven en Mendoza. El flujo de viajeros resulta significativo: solo en mayo, más de 290.000 personas cruzaron al país vecino, según el INDEC. Esta constante afluencia de turistas argentinos impulsó la creación de nuevas herramientas financieras pensadas para simplificar los viajes y los gastos en el país.

Banco Provincia lanzó una serie de beneficios exclusivos durante todo mayo de 2025 a través de su billetera virtual Cuenta DNI.  
En este contexto, la billetera virtual Prex presentó una funcionalidad llamada Bolsillo CLP. Con esta herramienta, los usuarios argentinos pueden visualizar su saldo y controlar sus consumos directamente en peso chileno, lo que facilita la organización de sus finanzas durante la estadía. La innovación responde al peso que tiene el turismo argentino en la economía chilena y busca ofrecer una experiencia más cómoda y eficiente para quienes viajan.

El Bolsillo CLP no solo simplifica las transacciones y evita confusiones con el tipo de cambio, sino que además ayuda a los viajeros a organizar mejor sus gastos y aprovechar las promociones locales. Al gestionar su presupuesto en la moneda del país que visitan, los turistas administran sus finanzas de manera más efectiva, lo que les permite disfrutar del viaje sin preocuparse por las conversiones de moneda.

Plex
Una billetera virtual posibilita realizar pagos automáticos en pesos chilenos directamente desde la aplicación.

Cuál es la billetera virtual que se puede utilizar en Chile sin problemas

El uso del Bolsillo CLP resulta sencillo y directo para los usuarios de la billetera virtual Prex. Para comenzar a disfrutar de sus beneficios, basta con activarlo desde la aplicación, sin pasos intermedios ni procesos complicados de cambio de moneda. Una vez en funcionamiento, el saldo disponible en pesos argentinos o dólares se convierte y se muestra automáticamente en pesos chilenos (CLP), de acuerdo con la cotización del día.

Con esta función desaparece la necesidad de realizar cálculos mentales o recurrir a convertidores externos. Al mostrar el saldo en pesos chilenos, la aplicación brinda una referencia clara y precisa de cuánto dinero está disponible para gastar en el país vecino. Esto resulta fundamental para evitar confusiones y administrar el presupuesto de viaje de forma más eficiente y sin imprevistos.

La mayor ventaja del Bolsillo CLP radica en la inmediatez. Cada consumo efectuado en comercios de Chile se refleja de manera automática en moneda local. Así, los usuarios pueden llevar un control exacto de sus gastos en tiempo real y conocer con precisión cuánto desembolsan sin preocuparse por el tipo de cambio.

Plex
Esta constante afluencia de turistas argentinos impulsó la creación de nuevas herramientas financieras pensadas para simplificar los viajes y los gastos en el país.

Esta automatización resulta especialmente útil para quienes viajan a Chile con frecuencia. La herramienta permite conservar un registro detallado de todas las transacciones, lo que favorece tanto a los turistas como a quienes viajan por negocios. El Bolsillo CLP suma comodidad y seguridad, ya que el seguimiento de los gastos se concentra en un solo lugar: la aplicación de Prex.

Otro aspecto clave es que la función se ajusta siempre a la cotización del día, garantizando que los usuarios vean su saldo y consumos con un tipo de cambio actualizado. Esta transparencia contribuye a evitar malentendidos y asegura que cada viajero pueda tomar decisiones financieras informadas en el momento de la compra.

Plex
Chile se consolidó como el principal destino turístico para los argentinos, en gran parte gracias a su cercanía, sobre todo para quienes viven en Mendoza.

Para los argentinos, esta solución resuelve un problema común al viajar: la incertidumbre sobre el valor real del dinero en el extranjero. Al ofrecer una conversión instantánea y precisa, Prex no solo simplifica la experiencia del turista, sino que también promueve un uso más planificado y responsable de los recursos disponibles.

En conclusión, el Bolsillo CLP redefine la experiencia de los argentinos en Chile al proporcionar una herramienta que facilita la gestión de las finanzas de manera práctica y transparente. Esta innovación responde a las demandas de un mercado en crecimiento y demuestra cómo la tecnología puede mejorar la vida cotidiana de los viajeros.

