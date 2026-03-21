Así es el descuento sin tope de reintegro en supermercados con Cuenta DNI de marzo 2026 La billetera del banco provincial suma rebajas en distintos rubros. Los usuarios pueden ahorrar utilizando el celular como medio de pago. Por + Seguir en







La billetera virtual del Banco Provincia renueva sus beneficios con foco en gastronomía, ferias y una nueva promo para amantes de los libros. Banco Provincia

Cuenta DNI ofrece en marzo de 2026 un 30% de descuento sin tope en Coto todos los jueves con pagos sin contacto.

El beneficio se aplica en el momento de la compra al pagar con tarjeta Visa Débito del Banco Provincia vinculada al celular.

También hay reintegro del 100% en transporte público con tope mensual de $10.000 usando tecnología NFC.

Se suman descuentos en Movistar Arena y Starbucks para consumos gastronómicos con pago sin contacto. La billetera digital Cuenta DNI del Banco Provincia lanzó nuevos beneficios durante marzo, entre los que se destaca un descuento sin límite de reintegro en supermercados como Coto. Esta promoción forma parte de una estrategia para impulsar los pagos sin contacto desde el celular.

El programa también incluye otros ahorros relevantes en transporte y consumo diario, todos vinculados al uso de tecnología NFC. De esta manera, los usuarios pueden reducir gastos en diferentes rubros si utilizan el teléfono como medio de pago en comercios adheridos.

Cuenta DNI Redes sociales Cómo podés aprovechar el descuento en supermercados con Cuenta DNI El beneficio en Coto permite acceder a un 30% de descuento todos los jueves, sin tope de devolución. Para obtenerlo, es necesario pagar mediante la modalidad sin contacto utilizando una tarjeta Visa Débito del Banco Provincia vinculada al celular.

El ahorro se aplica de forma automática en el momento de la compra, directamente en la línea de cajas. A diferencia de otras promociones, no hay un límite de reintegro, lo que permite aumentar el beneficio según el monto consumido. Para utilizar esta modalidad, el celular debe contar con tecnología NFC activa y configurada. Esto permite realizar el pago acercando el dispositivo al lector del comercio, sin necesidad de usar tarjeta física ni escanear códigos.

Jubilado supermercado Freepik Cuáles son los descuentos de Cuenta DNI en marzo 2026 Además del descuento en supermercados, la aplicación del Banco Provincia ofrece otros beneficios durante el mes. Uno de los más importantes es el reintegro del 100% en pasajes de transporte público, válido todos los días en subte, premetro y colectivos adheridos. Este beneficio tiene un tope mensual de $10.000 por tarjeta. Por otro lado, en el rubro gastronómico, se suma un 10% de devolución en los locales del Movistar Arena, con un límite de $5.000 por mes.

También hay un 20% de descuento diario en productos seleccionados de Starbucks, siempre que el pago se realice con la modalidad sin contacto desde el celular. Todos estos beneficios requieren el uso de pagos NFC y buscan fomentar el uso de herramientas digitales para las compras cotidianas.