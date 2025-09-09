9 de septiembre de 2025 Inicio
Cuándo se debe pagar la cuota del monotributo de ARCA en septiembre 2025

La confirmación oficial del límite para cumplir con esta obligación genera consultas sobre plazos y posibles recargos.

La rutina fiscal de muchas y muchos arranca con un hito clave en septiembre: llega la fecha de vencimiento del Monotributo. Para los contribuyentes del régimen simplificado administrado por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), cada mes implica una obligación administrativa que no conviene pasar por alto.

ARCA informó novedades para los monotributistas sobre una fecha fundamental
Se confirmó la fecha clave para todos los monotributistas en septiembre 2025: qué definió ARCA

En esta ocasión, la atención se centra en un día preciso del calendario (una jornada que obliga a organizar ingresos, pagos y planificar gastos). La fecha establecida se vuelve, entonces, un marcador importante en la planificación de todo monotributista.

En qué fecha se paga el monotributo de ARCA en septiembre 2025

El monotributo es un régimen implementado por ARCA destinado a pequeños contribuyentes. Este sistema establece el pago de una cuota mensual, cuyo monto depende de la categoría en la que se encuentre registrado cada contribuyente.

El vencimiento de dicha obligación se fija el día 20 de cada mes.

Cuáles son las categorías del monotributo de ARCA en septiembre 2025

La escala de monotributo vigentes para septiembre de 2025 son:

  • Categoría A: $8.992.597,87
  • Categoría B: $13.175.201,52
  • Categoría C: $18.473.166,15
  • Categoría D: $22.934.610,05
  • Categoría E: $26.977.793,60
  • Categoría F: $33.809.379,57
  • Categoría G: $40.431.835,35
  • Categoría H: $61.344.853,64
  • Categoría I: $68.664.410,05
  • Categoría J: $78.632.948,76
  • Categoría K: $94.805.682,90
