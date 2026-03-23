23 de marzo de 2026 Inicio
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APU de ANSES: monto confirmado con aumento para abril 2026

La Administración Nacional de la Seguridad Social dio a conocer los montos de las prestaciones únicas para el mes entrante.

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APU ANSES para abril de 2026: montos actualizados y características para acceder a la prestación. 

APU ANSES para abril de 2026: montos actualizados y características para acceder a la prestación. 

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  • Las Asignaciones de Pago Único (APU) de ANSES son prestaciones que se cobran una sola vez ante eventos como nacimiento, matrimonio o adopción.
  • Para acceder es necesario cumplir con requisitos de ingresos familiares y presentar la documentación dentro de los plazos establecidos por el organismo.
  • En abril de 2026, los montos confirmados por ANSES llegan con actualización para nacimiento, adopción y matrimonio.
  • Los valores pueden variar según el nivel de ingresos del grupo familiar y la zona de residencia declarada.

Las Asignaciones de Pago Único (APU) que liquida ANSES tendrán en abril de 2026 montos actualizados, en línea con los mecanismos de movilidad vigentes. La actualización se da en un contexto económico en el que este tipo de prestaciones sociales son un respaldo significativo para momentos clave de la vida familiar, como el nacimiento de un hijo, la formalización de un matrimonio o la concreción de una adopción.

Montos SUAF en abril 2026 actualizados por ANSES.
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Las APU son beneficios que se perciben por única vez y que, como otras asignaciones de carácter mensual, como la AUF o las SUAF, están sujetos tanto al cumplimiento de requisitos formales como a topes de ingresos del grupo familiar, lo que determina el acceso y también el monto final a cobrar en cada caso.

Anses APU Matrimonio

Qué son las Asignaciones de Pago Único de ANSES

Las APU son prestaciones económicas que otorga la ANSES en situaciones puntuales que implican un cambio en la estructura familiar: nacimiento, adopción o matrimonio; por lo que su lógica no es la de acompañar ingresos de manera sostenida sino la de asistir en un momento específico que suele implicar gastos extraordinarios.

A diferencia de beneficios como la Asignación Universal por Hijo (AUH) o el Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF), que se abonan mensualmente, estas asignaciones se liquidan una sola vez por evento, siempre que se cumplan los requisitos establecidos y se presente la documentación dentro de los plazos vigentes. Los montos, a su vez, se actualizan de manera periódica y pueden variar según la zona de residencia y los ingresos declarados por el grupo familiar, en función de los criterios que establece el organismo previsional.

APU ANSES 3

Quiénes pueden acceder a las APU de ANSES

Las Asignaciones de Pago Único están dirigidas a distintos grupos de beneficiarios, entre los que se incluyen titulares de AUH, trabajadores registrados alcanzados por el SUAF y otras personas que se encuentren dentro de los parámetros de ingresos definidos por la ANSES.

En el caso de la APU por nacimiento, pueden acceder quienes acrediten el nacimiento de un hijo dentro de los plazos que fija la normativa, mientras que la asignación por matrimonio corresponde a quienes hayan celebrado la unión civil y presenten la documentación requerida en tiempo y forma.

Por su parte, la APU por adopción está destinada a familias que cuenten con sentencia judicial firme y cumplan con los requisitos administrativos exigidos, lo que incluye tanto la acreditación del vínculo como el encuadre dentro de los topes de ingresos.

En todos los casos, uno de los puntos centrales es que los ingresos individuales y del grupo familiar no superen el límite máximo establecido, además de respetar los plazos de presentación, que suelen extenderse desde los dos meses hasta los dos años posteriores al hecho que origina el derecho.

APU ANSES .png

APU de ANSES: montos de abril 2026

Para abril de 2026, los valores confirmados por la ANSES para las Asignaciones de Pago Único son los siguientes:

  • Nacimiento: $79.659
  • Matrimonio: $119.275
  • Adopción: $476.268

Estos montos pueden presentar variaciones en función de la situación particular de cada grupo familiar, ya que el esquema contempla diferencias según el nivel de ingresos y la ubicación geográfica, manteniendo así el criterio de segmentación que aplica el organismo en la liquidación de este tipo de prestaciones.

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