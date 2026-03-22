22 de marzo de 2026 Inicio
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Todo lo que hay que saber del bono de $70.000 de ANSES de abril 2026

La Administración Nacional de la Seguridad Social sostendrá el esquema de actualización de haberes reforzado por un ingreso extra, no remunerativo, destinado a beneficiarios que perciben montos chicos.

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Información completa sobre el bono de $70.000 para jubilados que otorga ANSES en abril 2026.

Información completa sobre el bono de $70.000 para jubilados que otorga ANSES en abril 2026.

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  • La Administración Nacional de la Seguridad Social otorga un bono extraordinario de $70.000 como refuerzo para jubilados y pensionados, con el objetivo de compensar el impacto de la inflación en los ingresos más bajos.

  • Los beneficiarios que perciben la jubilación mínima cobran el bono completo, ya que se trata de un monto no remunerativo.

  • Para quienes tienen haberes superiores a la mínima, el bono se paga de manera proporcional hasta alcanzar un ingreso total de referencia: $450.319,31.

  • El refuerzo también alcanza a titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) y la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), manteniendo el mismo criterio de cobertura.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) se encamina a completar el esquema de pagos de abril de 2026 con una continuidad en las medidas de refuerzo, en un contexto donde la inflación acumulada del primer bimestre alcanzó el 5,9% y sigue condicionando el poder adquisitivo de los jubilados y pensionados. Aunque el anuncio oficial se espera en los próximos días, el bono extraordinario de $70.000 se mantendrá. A su vez, se suma al aumento del 2,9% correspondiente al Índice de Precios al Consumidor (IPC) de febrero.

El aumento responde a la movilidad basada en la inflación mensual.
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Con este ajuste de ANSES, el haber mínimo se ubica en $380.319,31, pero el dato central para la economía de los jubilados que cobran la mínima es el ingreso con refuerzo incluido, que asciende a $450.319,31. Este esquema consolida al refuerzo como una herramienta clave para sostener los consumos de los beneficiarios.

ANSES

Quiénes pueden acceder al bono de $70.000 de ANSES

El bono de $70.000 está dirigido a jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo, quienes lo cobran de manera completa junto con su prestación mensual. A su vez, el refuerzo también alcanza a beneficiarios de prestaciones como la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y las Pensiones No Contributivas (PNC).

En paralelo, aquellos jubilados que perciben ingresos por encima del haber mínimo, pero que no superan el umbral total de $450.319,31, acceden a un bono proporcional hasta completar la cifra. Este mecanismo busca evitar saltos bruscos entre escalas y garantizar que todos los beneficiarios dentro de ese rango bajo alcancen un ingreso equiparable.

Anses - Jubilación

Cómo se define el monto del bono para jubilados y pensionados de ANSES en abril 2026

El esquema de cálculo del bono tiene una lógica escalonada que combina el haber con el adicional variable. Quienes cobran la jubilación mínima reciben el bono completo de $70.000, mientras que para el resto se aplica un criterio proporcional: el monto busca empatar el tope de $450.319,31, por lo que el bono no remunerativo se ajusta hasta equiparar un número equivalente al ingreso de la jubilación mínima más el bono.

En términos prácticos, esto implica que ningún jubilado dentro de ese rango percibirá menos que ese ingreso total de referencia. Por ejemplo, si un beneficiario cobra $400.000 de haber, el bono que recibirá será de $50.319,31, completando así el mismo nivel de ingresos que quien percibe la mínima con refuerzo.

La decisión de sostener este esquema responde a una limitación técnica de la fórmula de movilidad, que opera con un atraso de dos meses, por lo que el bono funciona como un mecanismo compensatorio frente a la inflación más reciente, aunque su cifra no se actualiza desde marzo de 2024.

Jubilados ANSES 1
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