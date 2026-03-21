ANSES paga hasta $445.000 en abril 2026 a titulares de la AUH: quiénes pueden acceder La Administración Nacional de la Seguridad Social actualizó los valores de esta prestación con un aumento por inflación y definió quiénes pueden cobrar los nuevos montos. Por + Seguir en







El aumento responde a la movilidad basada en la inflación mensual. Freepik

La AUH de ANSES con discapacidad sube un 2,9% en abril 2026.

El monto total alcanza los $445.003 por hijo.

El pago directo es menor por la retención del 20%.

Algunas familias podrán cobrar el 100% del beneficio sin retenciones. La Administración Nacional de la Seguridad Social(Anses) pagará hasta $445.003 en abril de 2026 a titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) con Discapacidad, tras aplicar el aumento del 2,9% por inflación. Este monto corresponde al valor total del beneficio, aunque el cobro mensual efectivo puede variar según las condiciones del titular.

ANSES AUH.png El monto total no coincide con el pago directo por la retención vigente. Freepik Asignación Universal por Hijo con Discapacidad de ANSES: quiénes pueden acceder La AUH con discapacidad está destinada a madres, padres o tutores que tengan a cargo personas con discapacidad y se encuentren desocupados, trabajen en la informalidad o perciban ingresos bajos. A diferencia de otras asignaciones, no tiene límite de edad para el beneficiario.

Es requisito contar con el Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente y tener los datos actualizados en Anses. El beneficio se otorga siempre que el grupo familiar cumpla con los criterios socioeconómicos establecidos por el organismo.

Asignación Universal por Hijo con Discapacidad de ANSES: montos con aumento en abril 2026 Con la actualización del 2,9%, el monto total pasa a $445.003. Sin embargo, Anses retiene el 20% del beneficio hasta la presentación de los controles obligatorios. De esta forma, el pago directo será de $356.002,40, mientras que el resto se acumula para su cobro posterior.

No obstante, desde abril algunas familias podrán cobrar el 100% del beneficio sin retenciones. Esto ocurre cuando se validan automáticamente los controles de salud en menores de hasta 4 años. Además, se mantienen complementos como el Plan de los Mil Días, cuyo monto sube a $51.547, aunque la Tarjeta Alimentar no recibe actualización en este período.

Cómo acceder a la Asignación Universal por Hijo con Discapacidad de ANSES Para acceder, es necesario realizar la inscripción en Anses y presentar la documentación correspondiente. El trámite puede iniciarse de manera online o con turno presencial. ANSES AUH 2.png El beneficio no tiene límite de edad en casos de discapacidad. Freepik El titular debe acreditar el vínculo con la persona con discapacidad, presentar el CUD vigente y mantener actualizados los datos personales y familiares. Una vez aprobado, el beneficio se liquida automáticamente todos los meses.