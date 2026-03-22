La buena noticia que recibieron los titulares de las Asignaciones Familiares de ANSES en abril 2026

La Administración Nacional de la Seguridad Social ajusta según el último dato de inflación los montos de las SUAF, destinadas a trabajadoras en relación de dependencia.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aplicará en abril de 2026 un nuevo aumento en las asignaciones familiares, en línea con la actualización por movilidad del 2,9% basada en el dato de inflación que publica el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Este ajuste para las prestaciones impacta tanto en la Asignación Universal por Hijo (AUH) como en el sistema de asignaciones destinadas a para trabajadoras en relación dependencia ( SUAF ).

En el caso de la asignación por hijo con discapacidad, los valores son más elevados y alcanzan hasta $222.511 en el rango de menores ingresos.

El esquema del SUAF es escalonado, lo que implica que el monto a cobrar disminuye progresivamente a medida que aumentan los ingresos registrados.

Los nuevos montos de la asignación familiar por hijo varían según el ingreso del grupo familiar, con valores que van desde $68.341 en el rango más bajo de ingresos hasta $14.386 en el más alto.

ANSES aplicó en abril de 2026 un aumento del 2,9% en las asignaciones familiares del sistema SUAF, en línea con las Asignaciones Universales y el sistema de movilidad previsional.

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El esquema de ANSES para abril mantiene, además, la modalidad de pago vigente: ANSES abona mensualmente el 80% del monto correspondiente a la asignación, mientras que el 20% restante se retiene y se liquida una vez que el titular presenta la Libreta de Asignación Universal con los controles de salud y educación necesarios.

El incremento del 2,9% se aplica sobre los valores vigentes hasta marzo , generando una actualización automática en todas las prestaciones del sistema. Este mecanismo, que se ajusta de manera periódica según la inflación, busca sostener el poder adquisitivo de las asignaciones frente a la suba generalizada de precios.

(ANSES) confirmó que el calendario de pagos de junio de 2024 para los titulares de SUAF experimentará un cambio significativo en comparación con los meses anteriores

En este contexto, los nuevos montos reflejan una recomposición que, si bien es moderada en términos porcentuales, resulta relevante para los sectores que dependen de estas transferencias como complemento para sus ingresos.

Trabajadoras en relación de dependencia .

. Que cobren a través de una Aseguradora de Riesgos del Trabajo .

. Trabajadoras monotributistas .

. Trabajadoras de temporada .

. Trabajadoras rurales .

. Que cobren la Prestación por Desempleo .

. Que cobren la Pensión Honorífica de Veteranos de Guerra .

. Que cobren una Pensión No Contributiva por Invalidez o asignación por trasplante .

o asignación por . Titulares de jubilaciones y pensiones.

SUAF ANSES La Administración Nacional de la Seguridad Social otorgará un aumento superior al 41% para todas las Asignaciones Familiares. Freepik

Montos de las Asignaciones Familiares de ANSES con aumento en abril 2026

Con la actualización de abril, las asignaciones presentan nuevos valores tanto para beneficiarios de la seguridad social como para quienes se encuentran en la informalidad o sin empleo registrado, con diferencias según el tipo de prestación y el nivel de ingresos del grupo familiar.

Asignación Universal por Hijo (AUH)

La AUH asciende a $136.664 en abril de 2026, aunque el monto efectivo mensual es de $109.332 debido a la retención del 20% que se cobra posteriormente contra la presentación de la libreta correspondiente.

Asignación por Embarazo

La asignación por embarazo se ubica en $136.666, replicando el mismo esquema de actualización por movilidad y funcionando como una herramienta de acompañamiento durante la gestación.

Asignación Universal por Hijo con Discapacidad

En los casos de discapacidad, la prestación alcanza los $445.002, con montos significativamente más elevados y sin límite de edad, por el tipo de cuidados adicionales que requieren los hijos. El ingreso se cobra si el beneficiario cuenta con el Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente.

ANSES

Asignaciones Familiares (SUAF)

Para trabajadores registrados, el sistema SUAF establece montos diferenciados según ingresos: el rango 1 percibe $68.341, el rango 2 $46.099, el rango 3 $27.883 y el rango 4 $14.386, en un esquema escalonado donde el beneficio disminuye progresivamente a medida que aumentan los ingresos.

Asignación por Hijo con Discapacidad (SUAF)

Dentro del SUAF, la asignación por hijo con discapacidad presenta valores más altos: $222.511 para el rango 1, $157.412 para el rango 2 y $99.347 para el rango 3, manteniendo la lógica de escalas pero con mayor cobertura económica por caso.