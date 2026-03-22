22 de marzo de 2026 Inicio
En Vivo

La buena noticia que recibieron los titulares de las Asignaciones Familiares de ANSES en abril 2026

La Administración Nacional de la Seguridad Social ajusta según el último dato de inflación los montos de las SUAF, destinadas a trabajadoras en relación de dependencia.

Por
ANSES actualiza los montos en abril 2026 para las Asignaciones Familiares: cómo quedan los valores. 

ANSES actualiza los montos en abril 2026 para las Asignaciones Familiares: cómo quedan los valores. 


Freepik

  • ANSES aplicó en abril de 2026 un aumento del 2,9% en las asignaciones familiares del sistema SUAF, en línea con las Asignaciones Universales y el sistema de movilidad previsional.

  • Los nuevos montos de la asignación familiar por hijo varían según el ingreso del grupo familiar, con valores que van desde $68.341 en el rango más bajo de ingresos hasta $14.386 en el más alto.

  • El esquema del SUAF es escalonado, lo que implica que el monto a cobrar disminuye progresivamente a medida que aumentan los ingresos registrados.

  • En el caso de la asignación por hijo con discapacidad, los valores son más elevados y alcanzan hasta $222.511 en el rango de menores ingresos.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aplicará en abril de 2026 un nuevo aumento en las asignaciones familiares, en línea con la actualización por movilidad del 2,9% basada en el dato de inflación que publica el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Este ajuste para las prestaciones impacta tanto en la Asignación Universal por Hijo (AUH) como en el sistema de asignaciones destinadas a para trabajadoras en relación dependencia (SUAF).

Información completa sobre el bono de $70.000 para jubilados que otorga ANSES en abril 2026.
Te puede interesar:

Todo lo que hay que saber del bono de $70.000 de ANSES de abril 2026

El esquema de ANSES para abril mantiene, además, la modalidad de pago vigente: ANSES abona mensualmente el 80% del monto correspondiente a la asignación, mientras que el 20% restante se retiene y se liquida una vez que el titular presenta la Libreta de Asignación Universal con los controles de salud y educación necesarios.

SUAF de ANSES
(ANSES) confirmó que el calendario de pagos de junio de 2024 para los titulares de SUAF experimentará un cambio significativo en comparación con los meses anteriores

(ANSES) confirmó que el calendario de pagos de junio de 2024 para los titulares de SUAF experimentará un cambio significativo en comparación con los meses anteriores

De cuánto es el aumento de ANSES para las Asignaciones Familiares en abril 2026

El incremento del 2,9% se aplica sobre los valores vigentes hasta marzo, generando una actualización automática en todas las prestaciones del sistema. Este mecanismo, que se ajusta de manera periódica según la inflación, busca sostener el poder adquisitivo de las asignaciones frente a la suba generalizada de precios.

En este contexto, los nuevos montos reflejan una recomposición que, si bien es moderada en términos porcentuales, resulta relevante para los sectores que dependen de estas transferencias como complemento para sus ingresos.

El ingreso SUAF le corresponde a:

  • Trabajadoras en relación de dependencia.
  • Que cobren a través de una Aseguradora de Riesgos del Trabajo.
  • Trabajadoras monotributistas.
  • Trabajadoras de temporada.
  • Trabajadoras rurales.
  • Que cobren la Prestación por Desempleo.
  • Que cobren la Pensión Honorífica de Veteranos de Guerra.
  • Que cobren una Pensión No Contributiva por Invalidez o asignación por trasplante.
  • Titulares de jubilaciones y pensiones.
SUAF ANSES
La Administración Nacional de la Seguridad Social otorgará un aumento superior al 41% para todas las Asignaciones Familiares.

La Administración Nacional de la Seguridad Social otorgará un aumento superior al 41% para todas las Asignaciones Familiares.

Montos de las Asignaciones Familiares de ANSES con aumento en abril 2026

Con la actualización de abril, las asignaciones presentan nuevos valores tanto para beneficiarios de la seguridad social como para quienes se encuentran en la informalidad o sin empleo registrado, con diferencias según el tipo de prestación y el nivel de ingresos del grupo familiar.

Asignación Universal por Hijo (AUH)

La AUH asciende a $136.664 en abril de 2026, aunque el monto efectivo mensual es de $109.332 debido a la retención del 20% que se cobra posteriormente contra la presentación de la libreta correspondiente.

Asignación por Embarazo

La asignación por embarazo se ubica en $136.666, replicando el mismo esquema de actualización por movilidad y funcionando como una herramienta de acompañamiento durante la gestación.

Asignación Universal por Hijo con Discapacidad

En los casos de discapacidad, la prestación alcanza los $445.002, con montos significativamente más elevados y sin límite de edad, por el tipo de cuidados adicionales que requieren los hijos. El ingreso se cobra si el beneficiario cuenta con el Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente.

ANSES

Asignaciones Familiares (SUAF)

Para trabajadores registrados, el sistema SUAF establece montos diferenciados según ingresos: el rango 1 percibe $68.341, el rango 2 $46.099, el rango 3 $27.883 y el rango 4 $14.386, en un esquema escalonado donde el beneficio disminuye progresivamente a medida que aumentan los ingresos.

Asignación por Hijo con Discapacidad (SUAF)

Dentro del SUAF, la asignación por hijo con discapacidad presenta valores más altos: $222.511 para el rango 1, $157.412 para el rango 2 y $99.347 para el rango 3, manteniendo la lógica de escalas pero con mayor cobertura económica por caso.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El aumento responde a la movilidad basada en la inflación mensual.

ANSES paga hasta $445.000 en abril 2026 a titulares de la AUH: quiénes pueden acceder

El aumento se aplica en base al índice de inflación mensual.

De cuánto es el monto de la AUH de ANSES con aumento en abril 2026

El refuerzo se paga junto con el haber mensual previsional.

De cuánto será el bono de ANSES para jubilados y pensionados en abril 2026

El refuerzo apunta a mejorar los ingresos de quienes cobran menos.

Atención: esta es la condición fundamental para cobrar el bono de $70.000 en abril 2026

El organismo comunicó quiénes son los beneficiarios que cobrarán en las sucursales bancarias.

Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, AUH, SUAF, Embarazo, Pago Único y Asignaciones de PNC, este viernes 20 de marzo

El aumento mensual responde al índice de inflación informado oficialmente.

ANSES paga $450.319 en abril 2026: de qué se trata

Rating Cero

Este cambio de look fue tema de discusión en redes sociales y se viralizó en plataformas digitales

La impresionante transformación de Barbie Vélez: un cambio de look que puede ser tendencia

El vendedor de sueños (2016), una película brasileña disponible en Netflix basada en la novela de Augusto Cury, está protagonizada por César Troncoso (Mellon Lincoln) y Dan Stulbach (Julio César). 
play

Cuál es la trama de El vendedor de sueños, la película cargada de emoción que es de lo más visto de Netflix

¿Cuál es la emotiva película que llegó a Netflix y rápidamente está entre las tendencias?.
play

Ideal para el finde largo: una emotiva película llegó a Netflix y rápidamente está entre las tendencias

El futuro inmediato de Spider-Man se perfila como uno de los más complejos de su historia cinematográfica, anticipando que cada decisión y enfrentamiento marcará la evolución del héroe en esta nueva etapa.

Misterio develado: qué villanos de Marvel enfrentará Spider-Man en su nueva película

Su primer episodio de 47 minutos superó las expectativas.
play

Con solo un capítulo, este animé que llegó a Netflix se ubicó entre lo más visto por los usuarios: ¿qué curiosidad tiene?

Santiago del Moro anunció el futuro de Andrea Del Boca en Gran Hermano.

Santiago del Moro confirmó la decisión de Gran Hermano sobre Andrea Del Boca: ¿vuelve?

últimas noticias

Las termas escondidas en Córdoba que pocos conocen, con agua caliente y relax. 

Escapada termal a un tesoro oculto en Córdoba: el lugar que pocos conocen

Hace 12 minutos
Luca Zidane eligió representar a Argelia por sus raíces familiares.

Es hijo de una leyenda, eligió jugar para otro país y será rival de Argentina en el Mundial 2026

Hace 23 minutos
Milei volvió al país tras su gira por Hungría: lo recibe el escándalo $LIBRA y una magra economía

Milei volvió al país tras su gira por Hungría: lo recibe el escándalo $LIBRA y una magra economía

Hace 32 minutos
Gastronomía veggie: berenjena crocante al horno como snack saludable.

Las "falsas papas fritas" de Paulina Cocina: un snack rápido, rico e innovador

Hace 35 minutos
El conductor que sobrevivió al impacto fue dado de alta, pero quedó detenido preventivamente

Accidente fatal en San Juan: una beba y sus padres murieron tras un brutal choque frontal

Hace 43 minutos