ANSES: de qué se trata el Progresar Superior y quiénes pueden cobrarlo La Administración Nacional de la Seguridad Social habilitó la inscripción a una asistencia económica dirigida a estudiantes que buscan continuar o iniciar estudios superiores en 2026. Por + Seguir en







La inscripción se realiza de forma online y sin costo. Freepik

La inscripción estará abierta hasta el 30 de abril de 2026 .

Está dirigida a estudiantes universitarios, terciarios y de enfermería.

El monto mensual se mantiene en $35.000 .

El pago incluye una retención del 20% que se cobra al final del ciclo. La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) abrió la inscripción al Progresar Superior, una beca destinada a estudiantes de nivel universitario y terciario, que podrán cobrarla si cumplen con requisitos de edad, académicos y socioeconómicos. El programa estará disponible hasta el 30 de abril de 2026 y busca acompañar la continuidad educativa.

Becas Progresar ANSES El beneficio apunta a sostener trayectorias educativas. Freepik Los requisitos de edad para Beca Progresar Superior El programa para Beca Progresar Superior está orientado principalmente a jóvenes de entre 17 y 25 años. Sin embargo, existen excepciones que amplían el alcance del beneficio. Quienes tengan hijos a cargo en hogares monoparentales pueden inscribirse hasta los 35 años.

También quedan exceptuados del límite de edad integrantes de comunidades indígenas, personas con discapacidad o refugiadas. Además, quienes inicien carreras estratégicas como ciencias básicas podrán acceder hasta los 30 años, siempre que estudien en instituciones estatales.

Cuánto se cobrará por cada beca El monto mensual del Progresar Superior se mantiene en $35.000 durante 2026. De ese total, Anses paga el 80% mes a mes, mientras que el 20% restante se retiene y se libera al finalizar el ciclo lectivo. El cobro total dependerá del cumplimiento académico.

Aquellos estudiantes que mantengan la regularidad podrán acceder al monto acumulado. Un punto clave es que quienes se inscriban en esta primera convocatoria podrán percibir las 12 cuotas completas, mientras que en una segunda instancia el beneficio se reduce a 6 pagos.

Becas Progresar ANSES El monto se mantiene sin actualización durante 2026. Freepik Cómo inscribirse a la Progresar Superior El trámite es completamente digital y se realiza a través de la plataforma oficial. Para anotarse, es necesario contar con usuario en Mi Argentina. Luego, el proceso incluye ingresar al sitio oficial, seleccionar la línea Progresar Superior, completar los datos personales y académicos y enviar el formulario. Anses recomienda verificar la información cargada antes de finalizar la inscripción para evitar demoras en la evaluación del beneficio.