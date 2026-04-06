6 de abril de 2026 Inicio
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Este es el nuevo tope que estableció ANSES en el bono de $70.000 en abril 2026

Con el ajuste del 2,9% fijado luego del dato de inflación de febrero, el esquema en los refuerzos extra se modifica: así quedan los nuevos montos.

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Jubilaciones y pensiones llegan con aumento y modificación en el bono de $70.000. Cómo quedan los montos de los topes para acceder al beneficio extra. 

Jubilaciones y pensiones llegan con aumento y modificación en el bono de $70.000. Cómo quedan los montos de los topes para acceder al beneficio extra. 

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  • El Gobierno confirmó la continuidad del bono de $70.000 para jubilados y pensionados durante abril de 2026, sin cambios en el monto nominal.
  • La principal modificación pasa por el nuevo tope de ingresos, que se actualiza tras el aumento del 2,9% en los haberes de jubilados y pensionados.
  • Quienes cobran la jubilación mínima acceden al bono completo, alcanzando un ingreso total de $450.319.
  • Los beneficiarios con ingresos superiores reciben un refuerzo proporcional hasta ese mismo límite, mientras que por encima del tope no hay pago extra.

El Gobierno nacional oficializó la continuidad del bono de refuerzo de ingresos de $70.000 para jubilados y pensionados de la ANSES durante abril de 2026, en una medida que se mantiene vigente desde marzo del año pasado y que busca sostener el poder adquisitivo del sector frente a la inflación. En esta oportunidad, el cambio no se da en el monto del extra, que permanece congelado, sino en el nuevo tope de ingresos que define quiénes pueden acceder al beneficio.

Atención beneficiarios de ANSES: con la APU podés acceder hasta a $500.000 en abril. 
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Jubilados Administración Nacional de Seguridad Social.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) sigue con el proceso de pago de los haberes correspondientes al mes de agosto para todos los jubilados y pensionados.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) sigue con el proceso de pago de los haberes correspondientes al mes de agosto para todos los jubilados y pensionados.

Qué cambia del bono de $70.000 de ANSES en abril 2026

Con la actualización del 2,9% en las jubilaciones correspondiente a la inflación de febrero, la jubilación mínima se fijó en $380.319. A partir de este valor, el tope total de ingresos para acceder al bono se eleva a $450.319.

De esta manera, quienes perciben el haber mínimo cobran el bono completo de $70.000, mientras que aquellos que superan ese piso reciben un monto proporcional únicamente para alcanzar ese límite. En la práctica, esto implica que el refuerzo se reduce de manera escalonada hasta desaparecer para quienes superen el nuevo umbral.

Jubilados y pensionados de ANSES: cuándo cobro en abril 2026

El calendario de pagos definido por ANSES establece fechas diferenciadas según el nivel de haberes y la terminación del DNI. En el caso de quienes perciben la mínima, los pagos comienzan el 10 de abril y se extienden hasta el 23, mientras que para los haberes superiores se concentran en los últimos días del mes, entre el 24 y el 30 del mismo mes. Los titulares que perciben el haber mínimo reciben el bono completo de $70.000, lo que eleva su ingreso total a $450.319.

Jubilados que cobran la mínima

  • DNI terminado en 0: 10 de abril de 2026.
  • DNI terminado en 1: 13 de abril de 2026.
  • DNI terminado en 2: 14 de abril de 2026.
  • DNI terminado en 3: 15 de abril de 2026.
  • DNI terminado en 4: 16 de abril de 2026.
  • DNI terminado en 5: 17 de abril de 2026.
  • DNI terminado en 6: 20 de abril de 2026.
  • DNI terminado en 7: 21 de abril de 2026.
  • DNI terminado en 8: 22 de abril de 2026.
  • DNI terminado en 9: 23 de abril de 2026.
Jubilados Administración Nacional de Seguridad Social
La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) confirmó un incremento del 4,6% en las jubilaciones a partir del mes de agosto.

La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) confirmó un incremento del 4,6% en las jubilaciones a partir del mes de agosto.

Jubilados que superan la mínima

  • DNI terminados en 0 y 1: 24 de abril de 2026.
  • DNI terminados en 2 y 3: 27 de abril de 2026.
  • DNI terminados en 4 y 5: 28 de abril de 2026.
  • DNI terminados en 6 y 7: 29 de abril de 2026.
  • DNI terminados en 8 y 9: 30 de abril de 2026.

Para quienes cobran por encima del haber mínimo, el bono se liquida de forma proporcional, con el objetivo de completar el ingreso hasta el tope establecido. En consecuencia, a medida que el haber mensual aumenta, el monto del bono disminuye hasta quedar excluido.

Pensiones no Contributivas

Los titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) y de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) también están alcanzados por el bono, siempre que sus ingresos se mantengan dentro de los límites fijados. La actualización de la PUAM asciende a $304.255,44; mientras que las Pensiones No Contributivas por invalidez y vejez llegan a $266.223,52. En estos casos, la lógica de liquidación replica el esquema general, con pago completo o proporcional según corresponda. Las fechas de cobro en el nuevo mes son las siguientes:

  • DNI terminados en 0 y 1: 10 de abril.
  • DNI terminados en 2 y 3: 13 de abril.
  • DNI terminados en 4 y 5: 14 de abril.
  • DNI terminados en 6 y 7: 15 de abril.
  • DNI terminados en 8 y 9: 16 de abril.
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