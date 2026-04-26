Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, Pago Único, Asignaciones Familiares de PNC y Desempleo, este lunes 27 de abril La Administración Nacional de la Seguridad Social anunció quiénes son los titulares que cobrarán sus beneficios en las sucursales bancarias correspondientes. Por + Seguir en







El organismo detalló quienes son los beneficiarios que percibirán sus montos según su DNI.

La Administración Nacional de Seguridad Social (Anses) dio a conocer quiénes cobrarán este lunes 27 de abril de 2026 con respecto a jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo, Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo, Asignación por Embarazo, Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento, Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas y Desempleo Plan 1.

ANSES: Jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo Los titulares de jubilaciones y pensiones que perciban un haber superior al mínimo podrán cobrar este viernes con DNI finalizado en 2 y 3.

Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento Los titulares de Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento podrán cobrar hasta el 12 de mayo, sin importar la finalización de DNI.

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas Los titulares de las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas pueden percibir sus montos con todas las terminaciones de DNI hasta el 12 de mayo.