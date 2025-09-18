ANSES: por qué el 8 de octubre 2025 es una fecha clave para los jubilados La Administración Nacional de la Seguridad Social indicó que los beneficiarios deben prestar atención a ese día. Por







Anses explicó por qué el 8 de octubre es un día especial para los jubilados.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) prepara el calendario de pagos de octubre. En ese sentido, se indicó que el miércoles 8 de ese mes es una fecha clave para los jubilados de la mínima porque es cuando empiezan a cobrar sus haberes.

De todas maneras, se recomienda estar al tanto de las novedades, ya que puede haber cambios por el traslado del feriado del Día del Respeto a la Diversidad Cultural, que se conmemora el 12 de octubre y fue trasladado al viernes 10.

Aumenta la jubilación de ANSES en octubre 2025 En octubre habrá un aumento del 1,87% en los haberes jubilatorios y pensiones, según la fórmula de movilidad previsional. Con este incremento, la jubilación mínima subirá a $326.266,35 y, más el bono de $70.000, ningún beneficiario percibirá menos de $396.266,35.

Bono de $70.000 de ANSES para jubilados El bono de refuerzo de ingresos de $70.000 se entrega completo a los jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo. Quienes cobran un poco más, recibirán un monto proporcional pero de menor valor hasta llegar a los $396.266.

Reciben también el beneficio los siguientes grupos: Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $261.013,09, que con el refuerzo llegará a $331.013,09.

Pensiones no contributivas por vejez y discapacidad: $228.386,45, o $298.386,45 con el bono.

Madres de siete hijos: $326.266,35, o $396.266,35 con el refuerzo. Jubilados de ANSES que cobran la mínima: calendario de pagos de octubre 2025 El cronograma de cobros es el siguiente: DNI terminados en 0: miércoles 8 de octubre.

DNI terminados en 1: jueves 9 de octubre.

DNI terminados en 2: viernes 10 de octubre (podría cambiar).

DNI terminados en 3: lunes 13 de octubre.

DNI terminados en 4: martes 14 de octubre.

DNI terminados en 5: miércoles 15 de octubre.

DNI terminados en 6: jueves 16 de octubre.

DNI terminados en 7: viernes 17 de octubre.

DNI terminados en 8: lunes 20 de octubre.

DNI terminados en 9: martes 21 de octubre.