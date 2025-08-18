ANSES acaba de confirmar que depositará $115.064 a este grupo en septiembre 2025 por un aumento La Administración Nacional de la Seguridad Social oficializó los nuevos montos de la Asignación Universal por Hijo que regirán desde el próximo mes. Por







La ANSES fijó en $115.064,72 el nuevo monto de la AUH desde septiembre 2025. Freepik

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que en septiembre 2025 la Asignación Universal por Hijo(AUH) alcanzará los $115.064,72 tras la aplicación de un incremento del 1,9% basado en la inflación de julio difundida por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec). La medida busca sostener el poder de compra de los hogares en un contexto de suba sostenida de precios.

ANSES AUH 2.png La AUH con discapacidad trepará a $374.670,30 con el incremento. Freepik Quiénes pueden acceder a la AUH de ANSES La Asignación Universal por Hijo está destinada a familias con hijos menores de 18 años en situación de vulnerabilidad socioeconómica. También se incluye a titulares de hijos con discapacidad sin límite de edad. El beneficio es otorgado a uno solo de los padres, priorizando a la madre en los casos que corresponda.

Monto con aumento de la AUH de ANSES en septiembre 2025 Con la actualización, el valor de la Asignación Universal por Hijo se fijó en $115.064,72, mientras que la AUH con discapacidad asciende a $374.670,30. Estos incrementos reflejan el ajuste mensual y buscan acompañar a las familias en la cobertura de necesidades esenciales.

AUH de ANSES: cómo acceder Para acceder al beneficio, es necesario cumplir con requisitos básicos: mantener la presentación de la Libreta AUH actualizada, garantizar la regularidad escolar de los hijos y contar con los controles de salud correspondientes.