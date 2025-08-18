18 de agosto de 2025 Inicio
AUH de ANSES: cuánto cobro en septiembre 2025 con aumento incluido

La Administración Nacional de la Seguridad Social difundió el nuevo monto de la prestación para el próximo mes.

Anses difundió el nuevo monto de la AUH para el mes de septiembre.

Anses difundió el nuevo monto de la AUH para el mes de septiembre.


La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) difundió el nuevo monto de la Asignación Universal por Hijo (AUH) para el mes de septiembre, que se acreditará con un aumento del 1,9% según el último Índice de Precios al Consumidor (IPC) registrado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos.

El Gobierno confirmó que el aumento superior al 41% para todas las Asignaciones Familiares otorgadas por la Administración Nacional de la Seguridad Social.  
Asignaciones Familiares de ANSES: montos confirmados de septiembre 2025 con aumento incluido

Anses AUH

Quiénes pueden acceder a la AUH de ANSES

La Asignación Universal por Hijo la pueden cobrar:

  • Personas con hijos menores de 18 años sin empleo registrado o con ingresos por debajo del salario mínimo.
  • Trabajadores del servicio doméstico y monotributistas sociales.
  • Titulares de programas sociales nacionales, provinciales o municipales.
  • Padres o tutores de hijas e hijos con discapacidad, sin límite de edad y con CUD vigente.

Monto con aumento de la AUH de ANSES en septiembre 2025

Con el aumento del 1,9% previsto para el mes de septiembre, los nuevos montos son:

  • AUH: $115.064,72.
  • AUH con discapacidad: $374.670,30.

AUH de ANSES: cómo acceder

A continuación se detalla el paso a paso del trámite gratuito:

  • Revisar si los datos de contacto estén actualizados en mi ANSES. Se pueden modificar en el momento.
  • Para recibir la Asignación Universal por Hijo es importante que los vínculos familiares estén actualizados en ANSES.
  • Si los vínculos no están actualizados, se pueden corregir a través del canal de Atención Virtual de ANSES presentando la documentación de tu grupo familiar (partidas de nacimiento de los hijos, certificado de matrimonio o convivencia y los DNI del grupo familiar).

Una vez acreditados los vínculos familiares, si se cumplen con los requisitos, se empieza a cobrar la Asignación Universal por Hijo.

