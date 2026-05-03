Mercurio entra en Tauro: los signos que se expresarán mejor desde el 3 de mayo

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El ingreso tránsito favorece a ciertas personas, que podrán comunicarse con mayor claridad, calma y seguridad.

Mercurio en Tauro: ¿Cuáles son los signos que se expresarán mejor desde el 3 de mayo?

Mercurio entra en Tauro : hoy el planeta de la comunicación ingresa en el perfil taurino, un tránsito que cambia la manera en que muchas personas piensan, hablan y toman decisiones. ¿Cuáles son los signos que se expresarán mejor desde el 3 de mayo?

Horóscopo de hoy, domingo 3 de mayo

Cuando la esfera mercurial pasa por Tauro, la mente se vuelve más:

Las palabras dejan de ser impulsivas para transformarse en mensajes más claros, firmes y reflexivos. Durante este período, algunos signos sentirán especialmente que pueden decir lo que piensan con mayor seguridad.

Será uno de los más favorecidos porque Mercurio activa directamente su identidad. Tendrá más claridad para decir lo que siente y defender sus ideas con serenidad.

Virgo

Al compartir regencia mercurial, este tránsito armoniza su forma de pensar. Podrá ordenar mejor sus ideas y comunicarse de manera más convincente.

Capricornio

La energía de tierra genera una conexión natural. Encontrará las palabras justas para hablar de temas importantes sin perder estabilidad.

Cáncer

El sextil natural entre Tauro y Cáncer suaviza la comunicación. Podrá expresar sentimientos de forma más madura.

Piscis

Sentirá una mayor facilidad para convertir intuiciones en palabras comprensibles para los demás.

Qué favorece este tránsito

Mercurio en Tauro es ideal para: