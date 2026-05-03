Mercurio entra en Tauro: los signos que se expresarán mejor desde el 3 de mayo

- Qué significa el tránsito de Mercurio en Tauro
- Los signos que hablarán con más claridad
- Cómo cambia la comunicación emocional
- Qué signos sentirán mayor beneficio
Mercurio entra en Tauro: hoy el planeta de la comunicación ingresa en el perfil taurino, un tránsito que cambia la manera en que muchas personas piensan, hablan y toman decisiones. ¿Cuáles son los signos que se expresarán mejor desde el 3 de mayo?
Cuando la esfera mercurial pasa por Tauro, la mente se vuelve más:
- pausada
- concreta
- sensorial
- práctica
- estable
Las palabras dejan de ser impulsivas para transformarse en mensajes más claros, firmes y reflexivos. Durante este período, algunos signos sentirán especialmente que pueden decir lo que piensan con mayor seguridad.
Cuáles son los signos que se expresarán mejor desde el 3 de mayo
Tauro
Será uno de los más favorecidos porque Mercurio activa directamente su identidad. Tendrá más claridad para decir lo que siente y defender sus ideas con serenidad.
Virgo
Al compartir regencia mercurial, este tránsito armoniza su forma de pensar. Podrá ordenar mejor sus ideas y comunicarse de manera más convincente.
Capricornio
La energía de tierra genera una conexión natural. Encontrará las palabras justas para hablar de temas importantes sin perder estabilidad.
Cáncer
El sextil natural entre Tauro y Cáncer suaviza la comunicación. Podrá expresar sentimientos de forma más madura.
Piscis
Sentirá una mayor facilidad para convertir intuiciones en palabras comprensibles para los demás.
Qué favorece este tránsito
Mercurio en Tauro es ideal para:
- conversaciones importantes
- negociaciones
- decisiones financieras
- expresar sentimientos con calma
- hablar con mayor seguridad