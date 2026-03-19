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El 23 y 24 de marzo no hay pagos otorgados por el calendario de ANSES por los feriados nacionales.
El calendario fue adelantado para evitar interrupciones en los cobros.
Los pagos continúan desde el 19 de marzo según cada prestación.
Jubilaciones, AUH, AUE y otras asignaciones mantienen cronograma actualizado.
La Administración Nacional de la Seguridad Social(Anses) confirmó que no habrá pagos el 23 y 24 de marzo de 2026 debido al día no laborable del lunes y el feriado nacional del martes, y que el calendario fue reorganizado previamente para garantizar la continuidad de los cobros sin demoras.