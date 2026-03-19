ANSES: qué pasa con el calendario de pagos el 23 y 24 de marzo 2026 La Administración Nacional de la Seguridad Social reorganizó las fechas de cobro del mes por los feriados nacionales y confirmó cómo quedan las entregas de cada prestación. Por + Seguir en







Los feriados obligaron a modificar el calendario de pagos de marzo. Freepik

El 23 y 24 de marzo no hay pagos otorgados por el calendario de ANSES por los feriados nacionales.

El calendario fue adelantado para evitar interrupciones en los cobros.

Los pagos continúan desde el 19 de marzo según cada prestación.

Jubilaciones, AUH, AUE y otras asignaciones mantienen cronograma actualizado. La Administración Nacional de la Seguridad Social(Anses) confirmó que no habrá pagos el 23 y 24 de marzo de 2026 debido al día no laborable del lunes y el feriado nacional del martes, y que el calendario fue reorganizado previamente para garantizar la continuidad de los cobros sin demoras.

ANSES: cómo quedó el calendario de pagos por el 23 y 24 de marzo 2025 El organismo adelantó las fechas para evitar superposiciones con los días no laborables. De esta manera, la mayoría de las prestaciones ya se pagan antes del feriado y el cronograma continúa desde el 19 de marzo para quienes aún no cobraron.

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