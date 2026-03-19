19 de marzo de 2026 Inicio
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ANSES: qué pasa con el calendario de pagos el 23 y 24 de marzo 2026

La Administración Nacional de la Seguridad Social reorganizó las fechas de cobro del mes por los feriados nacionales y confirmó cómo quedan las entregas de cada prestación.

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Los feriados obligaron a modificar el calendario de pagos de marzo.

Los feriados obligaron a modificar el calendario de pagos de marzo.

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  • El 23 y 24 de marzo no hay pagos otorgados por el calendario de ANSES por los feriados nacionales.

  • El calendario fue adelantado para evitar interrupciones en los cobros.

  • Los pagos continúan desde el 19 de marzo según cada prestación.

  • Jubilaciones, AUH, AUE y otras asignaciones mantienen cronograma actualizado.

La Administración Nacional de la Seguridad Social(Anses) confirmó que no habrá pagos el 23 y 24 de marzo de 2026 debido al día no laborable del lunes y el feriado nacional del martes, y que el calendario fue reorganizado previamente para garantizar la continuidad de los cobros sin demoras.

El aumento mensual responde al índice de inflación informado oficialmente.
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El organismo adelantó las fechas para evitar superposiciones con los días no laborables. De esta manera, la mayoría de las prestaciones ya se pagan antes del feriado y el cronograma continúa desde el 19 de marzo para quienes aún no cobraron.

Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo

  • DNI terminado en 8: 19 de marzo

  • DNI terminado en 9: 20 de marzo

Jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo

  • DNI 0 y 1: 20 de marzo

  • DNI 2 y 3: 25 de marzo

  • DNI 4 y 5: 26 de marzo

  • DNI 6 y 7: 27 de marzo

  • DNI 8 y 9: 30 de marzo

Asignación Universal por Hijo y SUAF

  • DNI terminado en 8: 19 de marzo

  • DNI terminado en 9: 20 de marzo

Asignación por Embarazo

  • DNI terminado en 7: 19 de marzo

  • DNI terminado en 8: 20 de marzo

  • DNI terminado en 9: 25 de marzo

Prenatal y Maternidad

  • DNI 8 y 9: 19 de marzo

Asignaciones de pago único

  • Segunda quincena: desde 20 de marzo al 10 de abril

Desempleo Plan 1

  • DNI 0 y 1: 20 de marzo

  • DNI 2 y 3: 25 de marzo

  • DNI 4 y 5: 26 de marzo

  • DNI 6 y 7: 27 de marzo

  • DNI 8 y 9: 30 de marzo

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