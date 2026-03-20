Atención: esta es la condición fundamental para cobrar el bono de $70.000 en abril 2026 La Administración Nacional de la Seguridad Social mantiene el pago del complemento para jubilados y pensionados, con un requisito clave que define quiénes acceden al monto completo. Por + Seguir en







El refuerzo apunta a mejorar los ingresos de quienes cobran menos. Pexels

El bono de $70.000 de ANSES se paga a quienes cobran la jubilación mínima.

Si el haber supera ese piso, el refuerzo se reduce de manera proporcional.

El objetivo es garantizar un ingreso base para los haberes más bajos.

El pago se acredita automáticamente junto con la jubilación mensual. La Administración Nacional de la Seguridad Social(Anses) estableció que la condición fundamental para cobrar el bono de $70.000 en abril de 2026 es percibir la jubilación mínima. Quienes superen ese monto no reciben el refuerzo completo, ya que el beneficio se ajusta de forma proporcional hasta alcanzar el tope definido por el organismo.

Anses - Jubilación El monto se adapta según el haber previsional de cada beneficiario. Freepik Aumenta la jubilación mínima de ANSES en abril 2026 La jubilación mínima seguirá actualizándose en función de la inflación, según el esquema de movilidad vigente. Con valores recientes como referencia, el haber mínimo ronda los $369.000, y con el bono de $70.000 el ingreso objetivo se ubica cerca de $439.000. Este nivel es el que Anses toma como tope para definir el refuerzo.

Anses utiliza este complemento para garantizar un piso de ingresos: si una persona cobra la mínima, recibe los $70.000 completos; si percibe, por ejemplo, $400.000, el bono se reduce a unos $39.000 para alcanzar ese tope. Así, el monto del refuerzo se ajusta según el haber hasta completar el nivel definido.

Bono de $70.000 de ANSES en abril 2026 El bono de $70.000 no se paga de forma uniforme a todos los beneficiarios. Solo quienes cobran el haber mínimo lo reciben completo. Los jubilados que perciben ingresos superiores reciben un monto menor, ya que el refuerzo se ajusta hasta completar un ingreso total equivalente al haber mínimo más el bono.

Anses - Jubilación La acreditación se realiza junto con el pago mensual. Pexels Este mecanismo permite que el beneficio se concentre en los sectores más vulnerables del sistema previsional. El pago se realiza automáticamente junto con la liquidación mensual, sin necesidad de realizar trámites adicionales.